Un weekend di recupero per l’Ariete e il Leone, mentre il Cancro vivrà un fine settimana burrascoso. Questo e altro nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 7 settembre 2024, con le indicazioni dei primi sei segni zodiacali.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 7 settembre 2024: le previsioni per la prima metà dello zodiaco, dall’Ariete alla Vergine

ARIETE: questo segno è in un momento di trasformazione e cambiamenti che però procurano anche grande stanchezza. Domani e domenica saranno comunque giornate migliori rispetto a quella di oggi.

Oroscopo Paolo Fox di domani 7 settembre 2024/ Grande recupero per Scorpione e Pesci, con la Luna favorevole

TORO: un po’ di fastidi in meno e ti stai dirigendo verso una fase che regalerà più soddisfazione. Settembre e ottobre sono due mesi importanti per i sentimenti, soprattutto per i single, e già questo weekend è favorevole per l’amore.

GEMELLI: Venere e Giove avranno un’ottima posizione nell’Oroscopo Paolo Fox di domani 7 settembre 2024 e di domenica e quindi aiuteranno i sentimenti, ma anche i nuovi progetti: niente a che vedere con il mese scorso che è stato sottotono.

Oroscopo Paolo Fox di domani 6 settembre 2024/ Una Luna nervosissima per alcuni segni: quali sono?

CANCRO: un weekend che si apre in modo un po’ conflittuale, forse per motivi economici che non sono tanti in questo momento. Tuttavia, guardando il cielo del 2025, Paolo Fox conferma stelle davvero eccellenti per chi si sta preparando per avere qualcosa di importante, tra pochi mesi verrà ricompensato.

LEONE: il fine settimana ti ritempra da giornate un po’ faticose, soprattutto da quella di oggi. I contatti sono molto incoraggianti.

VERGINE: un po’ di confusione, forse causata da problemi tra genitori e figli. Apriti e parla chiaramente con chi ti sta vicino.