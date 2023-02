Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Ed eccoci arrivati a mercoledì 1 febbraio 2023: il tempo è volato, ma anche oggi l’Oroscopo di Paolo Fox è puntuale con le sue indicazioni per i segni zodiacali, su Radio LatteMiele. Come andrà la giornata a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? C’è un segno in particolare che è fortunato in amore: scopriamo quale.

Oroscopo di Paolo Fox: il Leone non deve esagerare con le polemiche, la Vergine è un po’ stressata

Leone, c’è voglia di rivalsa, soprattutto se pensi che qualcuno ti abbia “derubato”, ti abbia tolto qualcosa, però le polemiche non devono essere esagerate, altrimenti si rischia di passare dalla parte del torto, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un momento di soddisfazioni interessanti, ma non tanto rilevanti: bisogna eliminare eventuali equivoci e soprattutto recuperare un po’ di tranquillità. Le relazioni con gli altri sono importanti.

Vergine, è un periodo un po’ stressante: Marte e Venere in aspetto conflittuale rivelano che ci sono tante piccole cose da fare, anche perché questi sono, in astrologia, due pianeti veloci, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, e quindi rappresentano le cose di tutti i giorni, i piccoli intralci: anche se hai un grande progetto in mente, dovrai risolvere qualche cosa. Se ultimamente, con la persona che ami, ci sono stati dei battibecchi o delle lontananze, attenzione a non potenziare questo sentimento di forte agitazione: Venere opposta chiede pazienza.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è più leggera, Venere potrà portare buone nuove in amore allo Scorpione

Bilancia, a volte ti sei lasciato andare a delle espressioni particolari e forse c’è anche chi ti ha rimproverato di essere stato troppo superficiale, tuttavia ora ti senti una persona più libera: evidentemente, da qualche settimana, hai detto tutto quello che pensi o rivelato qualcosa che ti stava a cuore. Se ci sono delle tensioni, con colleghi o collaboratori, risalgono all’anno scorso e sarebbe il caso di mettere tutto in chiaro. Contestazioni: Giove in opposizione (l’Oroscopo di Paolo Fox lo ha ricordato molte volte) rappresenta qualche piccolo intoppo e magari anche un’attesa per chi ha una questione legale. È difficile adesso avere il massimo ma, nella seconda parte dell’anno, si avrà qualcosa in più.

Scorpione, con questa Venere favorevole, tornano in auge i sentimenti, però bisogna essere leggeri, lungimiranti, in attesa anche di una novità che questa Venere potrà portare. La nuova protezione di Saturno, da marzo, inaugura un nuovo capitolo della sfera intima, ma anche in famiglia: bisognerà sfruttare con saggezza queste buone stelle. Prove certe per l’amore, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.











