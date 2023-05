Oroscopo Paolo Fox di oggi 1 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Inizia un nuovo mese ricco di novità che riguardano i transiti planetari: il più importante è quello di Giove che dal 16 andrà in Toro. Vediamo questa giornata di Festa dei lavoratori come sarà per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione, con l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, lunedì 1° maggio 2023, tratto da Radio LatteMiele.

Oroscopo Paolo Fox: le cose giuste arrivano entro il 16 maggio per il Leone, la Vergine non deve pensare solo a lavorare

Leone, se vi fanno una proposta, se vi fanno una richiesta, potreste scegliere al meglio entro il 16. Maggio è più facile all’inizio e comincia a dare risultati anche a chi vuole mettersi in gioco per la prima volta. L’amore è coinvolgente e l’Oroscopo di Paolo Fox ti anticipa che da giugno inizierà un transito di Venere lunghissimo nel vostro segno zodiacale: chi ha già un amore potrebbe definirlo, durante l’estate, chi non ce l’ha lo trova ed è quindi tempo per le coppie di definire un accordo.

Vergine, non trascurare gli amici e l’amore, perché pensi solo al lavoro che per te è molto importante, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Questa sera può tornare un momento di tensione proprio nel rapporto con gli altri: anche se tu di solito sei piuttosto paziente e comprensivo, potresti trovare qualcuno che ti mette alla prove. Calma!

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve troncare col passato, lo Scorpione non deve perdersi in amori impossibili

Bilancia, non perdere l’occasione di liberarti di qualche problema maturato nel passato. Occhio ai cambiamenti: se c’è stato un periodo di tradimenti, di trasgressione, di gelosia o di una separazione, ora devi guardare al futuro in maniera serena e questo si può fare solo se si dà un taglio al passato. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che torni una sorta di euforia e soprattutto di benessere: le cure che partono ora, con le persone giuste che ti danno i giusti consigli, sono eccellenti.

Scorpione, sei una persona curiosa per natura e ami il mistero. Molti Scorpione sono attratti, per esempio, dai gialli e dall’occulto. Attenzione solo che ciò che è incomprensibile non riguardi i sentimenti: se ti piace qualcuno che sfugge o non capisci, potresti farti del male, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Siccome entro il 7 maggio ci sarà da recuperare un sentimento, forse è il caso di parlare con schiettezza con chi, ultimamente, diciamo che ha avuto un po’ la testa tra le nuvole.











