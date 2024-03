Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 marzo 2024/ Colpi di coda di Venere per il Leone, la Vergine pensi all’amore

Oroscopo Paolo Fox 2024: cautela in amore per il Leone, la Vergine si dedichi al relax

Leone, sei molto esigente e questa Venere in opposizione (ancora per poche ore) potrebbe averti creato difficoltà: i single possono essersi abbandonati ad avventure senza impegno, mentre chi è in coppia si trova un po’ in imbarazzo. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non lasciare il certo per l’incerto e di riflettere bene nel caso volessi farlo.

Vergine, il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di abbracciare chi ami e, soprattutto, se ci sono controversie, devi essere chiaro e onesto. In realtà, è possibile che sia sono un problema di lavoro: sei uno stacanovista e magari hai trascurato l’amore! Questo è particolarmente vero per gli uomini, più che per le donne del segno. Oggi cerca di riposare e rilassarti: abbandona l’ansia.

Bilancia, in questa fase hai bisogno del sostegno di altre persone. L’Oroscopo di Paolo Fox spiega che il tuo è il segno della coppia, inteso non solo come relazione amorosa, ma anche come collaborazione: sul lavoro per te è importante condividere, a differenza, per esempio, di altri segni che faticano a delegare, come il Capricorno o la Vergine. Tuttavia, in questo momento non ti senti molto supportato. Cerca di risolvere al più presto le diatribe legali aperte, anche con gli ex.

Scorpione, sono giornate in cui brillano le emozioni! Potrebbero esserci anche incontri occasionali ed è possibile che anche coloro che, in questo momento, non pensavano ai sentimenti, si abbandonino a una storia d’istinto, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi invece è già in coppia potrebbe rinnovare un rapporto in positivo e dimenticare le gelosie. La Luna in buon aspetto porta consiglio!

