Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

La consueta rubrica “Latte e Stelle”, su Radio LatteMiele, ci propone le previsioni astrologiche dell’Oroscopo di Paolo Fox anche oggi, mercoledì 12 aprile 2023. Cambio di Luna, che è passata in Capricorno, mentre Venere è, da poche ore, nel segno dei Gemelli. Vediamo le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone ha cambiato atteggiamento, la Vergine è nel pieno del lavoro e dei progetti

Leone, questo cielo alimenta una grande voglia di amare, anche perché finalmente non abbiamo più Venere contro. Migliorano sensibilmente i rapporti con le persone attorno: sono cambiate le persone o sei cambiato tu? Sicuramente sei cambiato tu, perché hai capito che mettersi contro tutti non serve, anche se rimangono aperte delle dispute di lavoro: non è ben chiaro se sei tu a non voler fare più una cosa o se ci sono delle persone contro. Certo è che tu, per lavorare, non è che hai bisogno di gente che ti incensi (anche se ti farebbe piacere, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox), ma quantomeno non vuoi avere persone ostili: per questo potrebbe anche presentarsi qualche nuvola all’orizzonte.

Vergine, inizi a fare progetti per l’immediato futuro e sei talmente preso dalle questioni pratiche che dedicherai troppe energie al lavoro e troppo poche al tuo amore. Così potrebbe essere spiegato questo nuovo transito di Venere che però, a livello di famiglia e figli, chiede un attimo di attenzione. Queste stelle rendono più intensi i rapporti nati da poco, ma anche più polemici e quindi sarai proprio tu a voler veder chiaro nelle pieghe di un legame, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: ancora un momento di tensione per la Bilancia, lo Scorpione ha da risolvere in amore e sul lavoro

Bilancia, non si può dire che questo periodo sia stata una passeggiata, fino ad oggi, però più ci avviciniamo a maggio e meglio sarà. Cerca di abbandonare tutte le situazioni che non senti più tue, perché questo periodo ti offre una grande carica spirituale e creativa: non abbandonare le tue aspirazioni, ma cerca anche di recuperare forma fisica, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Il senso di spossatezza e la poca resistenza alla fatica degli ultimi tempi lasciano il posto a nuove energie, ma c’è ancora una fase di tensione da risolvere.

Scorpione, c’è tanto da recuperare in amore e tanto da discutere sul lavoro. Certamente il cielo si impegna ad apportare dei cambiamenti, ma questi cambiamenti li vuoi, ti chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Chi fa sempre lo stesso lavoro, vorrebbe fare qualcosa di nuovo, ma conviene? Si pongono dei dubbi di tipo economico e sappiamo che la seconda parte dell’anno viaggerà con un Giove un po’ strano: accetta un impegno se ne vale la pena! Questo vale anche per l’amore che però, da oggi, diventa un po’ più gestibile. Nei rapporti genitori-figli, se ci sono state forti polemiche, piano piano si può recuperare. Saturno indica la strada del successo: non tutte le questioni in sospeso possono essere risolte ora, ma i miglioramenti arriveranno.

