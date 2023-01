Oroscopo Paolo Fox di oggi venerdì 13 gennaio/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Chissà se l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 13 gennaio, sfaterà la superstizione del numero 13? Lo vediamo con le consuete anticipazioni quotidiane su Radio LatteMiele, per i segni zodiacali Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: Leone favorito da Luna e Giove, Vergine dovrà chiarire presto in amore

Leone, la voglia di liberarti da un peso e di superare un problema è altissima. Oggi e domani abbiamo una bella Luna favorevole e Giove in ottimo aspetto. Quante volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha ripetuto che il il Leone dovrebbe darsi da fare, al più tardi, entro gli inizi di maggio? Soprattutto se intende confermare un accordo o un lavoro. Intanto, si avvicina un fine settimana utile anche per i sentimenti, anche se questa Venere in opposizione fa notare come molti Leone siano in attesa di una risposta o di una giustificazione, per un comportamento che non è stato leale.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 gennaio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Vergine, c’è tanto da fare, ma si potrà recuperare e anzi domenica sarà la giornata giusta per superare delle tensioni, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore andrebbe vissuto in maniera un po’ più sensuale, ma è possibile adesso? Se c’è una storia in crisi, bisognerà parlare entro il 27, poi Venere andrà in opposizione: quando abbiamo delle stelle un po’ agitate, è meglio farsi scivolare le cose addosso. Sul lavoro, grandi progetti, anche per febbraio.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 gennaio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: Bilancia alle prese con pianeti agitati, Scorpione ancora con Venere opposta

Bilancia, come mai questo è un periodo un po’ strano? Perché abbiamo Sole, Mercurio e Giove in aspetto agitato e quindi sono soprattutto le questioni di carattere lavorativo a non dare molto: i più fortunati non sono stimolati, nel senso che lavorano, ma non c’è nulla di nuovo, ma chi ha un’attività legata al controllo di altri oppure di tipo creativo, in questi giorni si sente meno portato a dare qualcosa. L’amore potrebbe essere interessante e il fine settimana nasce in maniera un po’ più intrigante, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Qualche polemica andrà però evitata.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Scorpione, una storia d’amore nata di recente dovrà essere, in qualche modo, verificata. Sappiamo che questo 2023 è partito bene, ma una Venere contraria, in questi giorni, dice che ci sono stati dei momenti di forte tensione: l’Oroscopo di Paolo Fox si riferisce in particolare alle giornate di inizio anno. Chi ha vissuto, in quei momenti, un “qui pro quo”, dovrà chiarire. Grandi incontri ed emozioni dal 27.











© RIPRODUZIONE RISERVATA