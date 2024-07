Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 luglio 2024/ Una Luna sensuale in Scorpione innervosisce più di un segno

La Luna in Scorpione favorisce il romanticismo dei segni d’acqua, anche se Venere dissonante pone loro degli aut aut. Migliorano Capricorno e Sagittario. Una luna storta non scalfisce la forza del Leone che ruggisce vittorioso. Di seguito, i dettagli di tutti i segni.

Ariete

Questa Luna intrigante suggerisce buone nuove. Luglio sarà il mese delle decisioni importanti, mentre ad agosto definirai un progetto da attuare in autunno, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

È una Luna impertinente questa di oggi che può far scaturire controversie in famiglia, tra parenti o tra figli e genitori oppure con un ex, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

La creatività in questo momento è al top con Giove nel segno e Marte in arrivo dal 20, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox e questa grande fantasia può farti fare strada. Le idee nuove per il lavoro vanno sviluppate bene.

Cancro

Oggi e domani sono giornate in cui le emozioni sono protagoniste, ma sono anche positive per il lavoro. C’è il timore di non fare la cosa giusta in amore, soprattutto se hai avuto problemi in questo senso all’inizio dell’anno, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di bandire il fatalismo e di far emergere tutto il tuo romanticismo.

Leone

Sei molto impegnato e questa Luna opposta non fermerà di certo la corsa verso nuovi obiettivi e successi. Solo oggi forse non sarai molto paziente, quindi l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di essere cauto, per non dover dire delle cose che in realtà non pensi.

Vergine

Sei un combattente ma spesso e volentieri le tue lotte sono di tipo intellettuale e vale anche per l’amore, dove i rapporti si basano più sulle affinità elettive che sull’attrazione fisica, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Giove ti chiede attenzione ai guadagni facili: potrebbero essere fregature.

Bilancia

Libera le tue emozioni, specialmente se hanno cercato di fermarti o ti hanno tenuto “ingabbiato” per troppo tempo. A breve recupererà anche l’amore, ma in questo momento è importante trovare serenità, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox, che aggiunge anche che forse alcune problematiche di tipo fisico potrebbero essere psicosomatiche. Guarda al futuro con ottimismo.

Scorpione

Luna nel segno che accende la passione, le emozioni e il desiderio di amare: l’Oroscopo di Paolo Fox è sicuro che oggi e domani potrai sperimentarlo tu stesso. È probabile che, in questi giorni tu stia valutando una relazione e ad agosto vorrai aver le idee chiare: sì o no.

Sagittario

Dimentica i mesi più recenti, particolarmente giugno che è stato piuttosto cattivo con te, ma ricorda che Venere è super favorevole. L’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce che in quetsa fase devi capire dove puoi o non puoi arrivare, ma è un po’ una caratteristica del tuo segno, quella di non riuscire a percepire i propri limiti. Non si può fare tutto e soprattutto fisicamente le energie non sono illimitate.

Capricorno

Si migliora sempre di più man mano che ci avviciniamo ad agosto che sarà il mese dei sentimenti ritrovati o nuovi. Potrebbero esserci anche sei ritorni di fiamma, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Sono molto forti le attrazioni fisiche.

Acquario

In amore sei un po’ nervoso, forse per i troppi impegni familiari e domestici. Gli amori nuovi possono anche durare una giornata e agosto sarà il mese in cui si potranno vivere i sentimenti liberamente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Ottime intuizioni con questa Luna a favore e i liberi professionisti sono agevolati per i progetti da portare a termine entro la prossima stagione. Questa Luna ti porge le cose più giuste da dire in amore, ma se una storia non funziona, dovrai chiarire il perché entro la fine del mese, in quanto ad agosto non potrai più recuperare. Se qualcosa in un rapporto non va adesso, potresti chiuderlo il mese prossimo, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox. Saturno governa tutte le tue scelte.











