Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 luglio 2024/ Una domenica con una Luna particolare che si sposta in giornata

Una domenica divisa in due: Luna in Bilancia al mattino e in Scorpione dal pomeriggio in poi. Questo renderà migliore la prima parte della giornata per qualcuno e viceversa. Abbiamo visto tanti cambiamenti in questo luglio e l’ultimo, l’ingresso di Venere in Leone, ha scompigliato un po’ lo zodiaco. Favoriti tutti i segni di fuoco, ma anche i Gemelli, mentre ci sarà un recupero generale per il Capricorno. Scopriamo tutti i dettagli dei segni zodiacali.

OROSCOPO SETTIMANALE ROB BREZSNY DAL 13 AL 17 LUGLIO 2024/ Pesci in vena di sperimentare. E lo Scorpione...

Ariete

Sei sempre attivo e pronto all’azione, anche in amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: con questa bellissima Venere puoi rendere una storia ufficiale, ma anche i cuori solitari avranno delle ottime opportunità.

Toro

La Luna è più favorevole al mattino: sfruttala, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Nelle relazioni tra genitori e figli potrebbero esserci degli attriti, specialmente se si lavora insieme: emergeranno delle polemiche alle quali dovrai fare buon viso a cattivo gioco, per il momento.

Oroscopo settimanale Rob Brezsny dal 13 al 17 luglio/ Vergine, servono azioni audaci. Toro divertiti!

Gemelli

Con questa Venere in buon aspetto hai in mano lo scettro dell’amore: se hai subito il tradimento di una persona che è tornata con la coda tra le gambe, sei tu a decidere se proseguire o meno, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Ariete e Leone sono segni che ti stuzzicano, ma allo stesso tempo sono combattivi.

Cancro

La tua natura romantica e sensibile oggi può emergere in tutto il suo fascino, con la Luna in Scorpione. Le idee per il lavoro sono potenziate grazie a una spiccata creatività, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Ci sono delle scelte da fare in amore. L’ultimo periodo è stato molto stancante, soprattutto maggio. Adesso si può recuperare. Questa domenica parte bene, ma quando cambia la Luna potrebbe causare ancora un po’ di spossatezza: vai a dormire presto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

OROSCOPO SETTIMANALE DI BRANKO DAL 15 al 21 LUGLIO 2024/ Nuove sfide per i Pesci, Scorpione tuffati!

Vergine

Le nuove idee sono favorite, tuttavia è necessario mettere ordine nei conti: troppe spese, in questo momento, per la casa e per la famiglia, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Agosto sarà il mese da dedicare all’amore, con Venere che farà il suo ingresso nel tuo segno: i single comincino a guardarsi intorno e le coppie che si amano si riavvicineranno, se han vissuto qualche crisi.

Bilancia

È necessario che tu ritrovi forza fisica e fiducia in te stesso, ma soprattutto, se ancora pensi di essere vittima di un’ingiustizia, dare un taglio al sentimento di rivalsa che ti pervade da un po’ di tempo. Non farti influenzare da chi vuole affossarti, ma lascia andare e pensa positivo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox: si vive meglio.

Scorpione

Con questa Venere in opposizione, ci sono dei dubbi in amore oppure sei impegnato in altre cose, come per esempio prenderti cura di un familiare che non sta bene. È un momento in cui ti si richiede aiuto e assistenza, anche se ne avresti bisogno anche tu, ritiene l’Oroscopo di Paolo Fox. In ogni caso, dal punto di vista sentimentale, non stiamo parlando di grossi problemi, anche perché da agosto si recupera.

Sagittario

È capitato di tutto dal mese di giugno: chi non è stato bene, chi ha litigato con un superiore e tante altre cose. Giove in opposizione ti chiede cautela: sei un pioniere, ma attenzione alle sperimentazioni spericolate. Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, non devi fare il passo più lungo della gamba.

Capricorno

Finalmente un cielo di recupero su tutti i fronti. Anche l’amore riprende quota: agosto sosterrà tutte le coppie che desiderano compiere il “grande passo” o comunque prendere decisioni importanti per il loro futuro, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

In questo momento l’amore è faticoso, soprattutto per chi da poco ha avuto dei figli e ha messo su casa. Sono tante le responsabilità e ogni tanto dovresti svagare la mente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Questo mese sarà più favorevole rispetto ad agosto e l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di sfruttare le stelle di luglio per chiarire in amore o in famiglia. Hai già in mente qualche bel progetto di lavoro per la prossima stagione.











© RIPRODUZIONE RISERVATA