Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 luglio 2024/ Il Toro oggi ha una giornata no, mentre i Pesci sono al top

Luna opposta ancora per Toro, Acquario e Leone, anche se quest’ultimo ha un cielo che parla di vittorie e sono solo nuvole passeggere. I Gemelli sono molto favoriti perché Giove che crea uno scudo protettivo, mentre mette in guardia il Sagittario di non superare i propri limiti. Vediamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

Chi non è stato bene tra febbraio e marzo e si è trascinato malesseri vari finora può contare su un buon recupero. Questo cielo è favorevole un po’ per tutto, dal lavoro all’amore. Hai campo libero per qualsiasi iniziativa, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

La Luna in dissonanza può rappresentare qualche dispiacere o un torto subito. Già da questa sera potrai stare meglio, ma ti conviene non strapazzarti troppo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Venere e Marte sono favorevoli e Giove è nel tuo spazio zodiacale: cosa volere di più, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Avere un pianeta come Giove nel segno è come godere di una protezione aggiuntiva che ti consente anche di evitare problemi. Per esempio, se c’è chi ti attacca farà un buco nell’acqua.

Cancro

Sei molto ispirato e questo andrà a compensare le incertezze di inizio anno: belle novità, contatti positivi anche distanti e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che ci sia una persona amata. Recuperi una buona serenità.

Leone

La Luna è opposta, ma il tormento dura poco, perché torna l’estasi: il tuo è un cielo da vincitore e dal 20 luglio avrai anche Marte positivo. Non avere dubbi quindi sul tuo prossimo futuro, tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia oggi di proteggerti, soprattutto se ci sono degli invidiosi o personaggi scorretti.

Vergine

Avendo tagliato molti rami secchi a giugno, adesso hai davvero il desiderio di buttarti in nuove iniziative. L’Oroscopo di Paolo Fox spiega che questo è un segno che ha la necessità di far funzionare il cervello e non si ferma mai. Hai campo libero se vuoi dichiararti in amore o capire cosa c’è nel tuo cuore.

Bilancia

Ti stai ancora leccando le ferite da qualche disavventura recente e a chi non è stato bene l’Oroscopo di Paolo Fox raccomanda cautela. Adesso puoi vivere l’amore in modo più spensierato e sereno. Potresti anche pensare di cambiare il tuo look.

Scorpione

Stai facendo progetti per il tuo futuro. Questi giorni sono faticosi proprio perché devi portare a termine un lavoro o prenderti cura di qualcuno in famiglia che ha bisogno del tuo aiuto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Decisioni per un incarico.

Sagittario

I single si diano da fare con questa bellissima Venere! Giove opposto però ti esorta a non esagerare, ovvero di fare soltanto ciò in cui credi e che sia commisurato alle tue forze. Evita di sforzarti eccessivamente, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Un cielo battagliero ma vincente anche se l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia un po’ di relax. Se cerchi l’amore da agosto avrai Venere favorevole: sarà il mese delle illuminazioni e forse anche del perdono.

Acquario

Ci sono delle controversie già da ieri e forse sei arrabbiato se in famiglia c’è qualcosa che non funziona. Evita di spendere stroppo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Con questa Luna favorevole, in famiglia potresti essere raggiunto da una bella notizia o da un evento che ti rallegra. Recentemente ci sono già state novità positive, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, anche se Giove in opposizione ti avverte sulle spese eccessive. Sul lavoro dovrai prendere decisioni cruciali entro la fine di luglio.











