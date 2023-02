Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Siamo alle porte del weekend, ma non solo: oggi è venerdì 17 febbraio 2023, una data sgradita ai supestiziosi. Vediamo cosa ne pensa l’Oroscopo di Paolo Fox, in onda tutti i giorni su Radio LatteMiele, anche in vista di importanti movimenti planetari imminenti che influiranno su molti segni. Di seguito, le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone sta studiando cosa fare e con chi, la Vergine sta lavorando “dietro le quinte”

Leone, questo weekend nasce con la perplessità di cosa fare e soprattutto con chi farlo: circondati di persone belle, volitive e forti come sei tu suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. La prossima settimana, in certi giorni, avremo una fortissima concentrazione di pianeti che aiutano proprio i segni di fuoco e quindi c’è una grande vitalità. La giornata di domenica sarà più interessante per coloro che vogliono parlare di sentimenti e mettersi in gioco in maniera totale.

Vergine, nelle prossime giornate sentirai una certa voglia di stare alla larga da incomprensioni e polemiche. Questo non vuol dire che non va bene, ma semplicemente ti stai preparando per un grande cambiamento che, tra marzo e maggio, sarà protagonista nella tua vita. Sta passando una certa agitazione interiore, però ora anziché sollevare polemiche e metterti in vista, vuoi metterti in un angolo, lavorare dietro le quinte per cercare di capire cosa deve “andare in scena” dopo maggio: periodo che ti vedrà di nuovo sulla cresta dell’onda. Qualcosa però bisognerà tagliare, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia deve ritrovare equilibrio, lo Scorpione ha ancora molto buone le stelle dell’amore

Bilancia, quanto è difficile rimanere sereni in questo periodo! In alcune coppie si nota un muso lungo (che dal 20 può essere potenziato perché Venere va in opposizione) e Giove ha creato qualche piccola disputa. È anche vero che per te rivelare quelle che sono le tue verità è importante, ma non sempre il tuo criterio di giustizia è compreso dagli altri, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. In questo periodo, anche se hai ottenuto un grande risultato e quindi ti è stata data ragione, se da tempo avevi una questione in sospeso, vorresti “vendicarti” con quelli che per tanto tempo ti hanno fatto stare male, Ecco perché è un periodo tormentato: bisogna trovare un accordo, soprattutto con sé stessi.

Scorpione, non tutto è facile come sembra: piccole indecisioni, un ripensamento. In questo periodo, puoi aspettarti però un piccolo premio e l’Oroscopo di Paolo Fox evidenzia che le stelle dell’amore sono ancora piuttosto toniche! Attenzione, in questo venerdì, nei rapporti con Acquario e Leone. Se vuoi parlare d’amore, in maniera più tranquilla, sabato e domenica ci saranno stelle migliori.











