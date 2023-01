Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scoprione

Com’è partita la settimana? Il lunedì è sempre difficile, ma oggi è già martedì 17 gennaio 2023 e l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di RadioLatteMiele, anticipa le previsioni della giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve scegliere sul lavoro e l’amore è ancora difficile, la Vergine vive un momento di stop

Leone, molti, tra novembre e dicembre, hanno avuto una piccola o grande crisi, forse anche un senso di disagio: qui bisogna capire se conviene, proprio a livello economico, seguire alcune persone che non ti piacciono più, nel senso che magari hai un entourage, un gruppo di lavoro che non è proprio il top, però se rinunci a questa cosa, dove vai, si chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Oppure metti in gioco la tua buona volontà e le idee che hai in mente. I riavvicinamenti riusciranno meglio a fine mese, quando non avremo più Venere opposta , per quanto riguarda l’amore.

Vergine, momento di stop: quella continuità e quella sicurezza, di cui tu hai sempre bisogno, adesso dev’essere, in qualche modo, cercata, non perché ci siano dei problemi irrisolvibili, ma è molto probabile che, in questi giorni, si ripresenti un blocco, che comunque tu debba fare dei test o delle prove, per verificare se un problema, che hai affrontato fra novembre e dicembre, è davvero superato. Non è detto che tu non possa recuperare una vecchia idea, però l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che tutto quello che metterai in gioco nelle prossime settimane, va seguito con cura.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia diventa assertiva, lo Scorpione è “imprenditore” ma l’amore è conflittuale

Bilancia, avere Sole, Mercurio e Giove in aspetto conflittuale significa qualche dubbio nel lavoro oppure soldi da spendere per la casa, discussioni da affrontare, anche perché gli altri, in qualche modo, sono abituati a vederti sempre consenziente e invece adesso vuoi dire la tua e non torni più sui tuoi passi. Per l’Oroscopo di Paolo Fox è giusto, in questo momento, fare delle scelte importanti.

Scorpione, se c’è una cosa bella del tuo segno, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox, è la capacità di agire e anche di rischiare, perché no? Non dimentichiamo che sei governato da Marte, pianeta che in astrologia rappresenta anche l’impresa. Sfruttala questa giornata per parlare in maniera chiara a persone che contano! Se ci sono delle piccole questioni da risolvere, attento a non fare il passo più lungo della gamba. In questo periodo, l’amore è ancora un po’ conflittuale, ma dal 27 avremo delle stelle migliori.

