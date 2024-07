Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 luglio 2024/ I segni flop di oggi avranno successo ad agosto: chi è al top?

Ci sono segni al top come l’Ariete, il Leone e il Cancro e chi è più in difficoltà come lo Scorpione e i Pesci. Questi ultimi due segni avranno però un’ottima ripresa dal prossimo mese: la ruota gira e così fanno i pianeti. Vediamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

Sole, Luna e Giove sono in ottima posizione ed è un bel momento: anche se ci sono difficoltà potrai uscirne senza troppa fatica, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, e questo è un ottimo cielo per chi desidera convivere, sposarsi o ufficializzare un legame in generale.

Oroscopo Branko di oggi 18 luglio 2024/ Scorpione geloso, sfide intriganti per il Sagittario

Toro

Sono i soldi il problema fondamentale del momento, specialmente se ultimamente ci sono state molte uscite, per la casa, per esempio. Tuttavia, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che adesso potresti toglierti una soddisfazione. L’amore richiede ancora cautela, con Venere dissonante.

Gemelli

La Luna è in opposizione, tuttavia le irritazioni che potresti vivere oggi sono passeggere, perché l’Oroscopo di Paolo Fox guarda il cielo generale della fine del mese e di quello del prossimo, avrai successo specialmente dal punto di vista lavorativo.

Oroscopo Branko di oggi 18 luglio 2024/ Prudenza con i soldi per l'Ariete, offerte di lavoro per il Toro

Cancro

Il tuo cielo attualmente è rivelatore di occasioni che bisogna cogliere: se hai intenzione di apportare modifiche a un progetto o a un programma, dovrai studiare le tue carte già quest’estate. Per i più giovani sono in vista dei lavori temporanei e l’amore tornerà in auge ad agosto, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Venere dovrebbe già averti portato un sentimento e la tua passionalità è al top. Chi vuole ufficializzare una relazione lo farà, se non lo ha già fatto. Ci possono essere innamoramenti improvvisi per i single, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo settimanale Branko dal 19 al 25 luglio 2024/ Sagittario non correre, Acquario in ripresa

Vergine

Ieri è stata un giornata un po’ confusa ma si tratta di nuvole passeggere: arriveranno presto delle risposte concrete, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Agosto sarà eccellente per l’amore e ci saranno gli invidiosi che verranno messi in un angolo. Stai solo attento a non polemizzare per motivi futili, mette in guardia Giove.

Bilancia

La Luna in buon aspetto ti aiuta ad alimentare la tua autostima e una nuova energia. Ci sono state persone che ti hanno colpevolizzato ingiustamente: allontanale più che puoi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore regala emozioni, ma il culmine lo raggiungerai tra settembre e ottobre. Anche chi si è separato troverà conforto.

Scorpione

Non è semplice non essere preoccupati se qualcuno in casa non è stato bene e soprattutto se ha bisogno di te in questi giorni. Dovresti recuperare tranquillità, ma vedrai che il prossimo mese sarà decisamente migliore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

La Luna nel segno ti dà coraggio e vuoi metterti in gioco sfidando te stesso, tuttavia attenzione perché la tua tenuta fisica al momento non è al top. In amore, questo è un bel momento per chiarire le cose e agosto sarà il mese degli ultimatum nelle relazioni, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Domani ci sarà la Luna nel segno e promette delle cose valide e importanti. Se non hai già avuto una buona notizia, l’avrai, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi invece è stato fermo sul lavoro avrà molto di più e chi è solo e vuole una storia d’amore sia più “sciolto”, perché agosto promette bene.

Acquario

Ciò che ti serve adesso è trovare delle cose nuove da fare, altrimenti subentra una routine che per la tua vita è deleteria, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Oggi possono esserci degli scontri con chi non è d’accordo con te o con qualcuno che vuol farti fare cose che non vuoi fare. In tutti i campi della vita stai molto attento e non ti stressare troppo. Il meglio arriverà alla fine di agosto, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA