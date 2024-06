Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 giugno 2024/ Quali sono i segni sotto osservazione? Lo decidono Giove e Venere

Luna in Sagittario e tanti segni escono dall’apatia e dal nervosismo, come il Sagittario, appunto, ma anche Cancro e Leone. Particolarmente favoriti i segni che hanno Venere a favore, come i Pesci e lo Scorpione, e Giove che sostiene, come Gemelli e Acquario. Tuttavia quest’ultimo è un po’ stressato da Marte che ha procurato qualche acciacco. Sottotono Ariete, Capricorno e Bilancia: quelli con più pianeti opposti. Grande ripresa per Toro e Vergine.

Ariete

L’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di andare con i piedi di piombo per almeno due settimane: parole a vuoto, probabilmente, perché se l’Ariete ha un progetto in mette va avanti come un treno e se deve dire una cosa la dice. Potresti in queste giornate, perdere le staffe e di sentirti un po’ teso, secondo le stelle e a fare troppo il pedante perdi tempo. Cautela anche nei sentimenti.

Toro

Giove ha messo in luce le criticità della tua vita, eliminando tutte le negatività e lasciando ciò che è giusto venga perseguito, cambiando la tua esistenza in modo profondo. È il momento di scendere in pista! L’amore avrà più chance ad agosto, tuttavia se c’è già una nuova storia le stelle la incoraggiano. In questo momento sei stimolato da segni creativi: Sagittario e Acquario possono fare al caso tuo, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Giove sollecita la sfera economica e ci sono dei conti da mettere a posto, per risparmiare, oppure bisogna spendere per qualcosa di utile. Saturno rallenta tutto, per cui potrebbe esserci in ballo un contratto in sospeso, ma in alcuni casi questo pianeta rappresenta il bisogno di comunicare con qualcuno che non è disponibile al momento. Per esempio, cambiano punti di riferimento in un’azienda oppure dovrai discutere altrove rispetto al contesto attuale. L’amore è incoraggiato, ma sarà ancora più forte da luglio, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

Sei molto stimolato da queste stelle grazie alla grande quantità di pianeti nel tuo spazio zodiacale. Probabilmente i weekend non è stato il top, con la Luna opposta, ma ora le stelle sono dalla tua parte. La creatività è favorita, così come i liberi professionisti, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

La Luna è tornata favorevole, anche se c’è qualche difficoltà in famiglia. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che luglio sarà un mese bollente, non solo per le temperature, ma perché avrai voglia di amare e sarai molto disponibile con le persone intorno a te. C’è un idea da mettere a terra entro l’estate: un nuovo traguardo da tagliare e una nuova sfida da vincere.

Vergine

È possibile che, negli ultimi 15 giorni, hai chiuso con qualcuno e hai voluto anche prenderti una rivincita, defilandoti e facendogli capire così il tuo valore. Hai comunque cancellato dalla tua vita qualcosa che di certo non ti faceva star bene: hai fatto piazza pulita. La Luna oggi porta qualche piccolo fastidio, ma ormai ti sei liberato delle opposizioni più pesanti e nel fine settimana l’amore tornerà in auge, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Sei tra i segni zodiacali, con Ariete e Capricorno, che è entrato in una fase più riflessiva che attiva. Oggi l’umore è un po’ particolare, perché questa Luna in dissonanza porta qualche acciacco fisico o delle polemiche. Giove è positivo e ti protegge, per cui uscirai da questo stato di tensione e l’Oroscopo di Paolo Fox promette che già dai primi di luglio ci saranno soddisfazioni maggiori. Al momento però ti mette in guardia dal voler strafare: calma e sangue freddo, è un momento un po’ critico ma che passerà presto.

Scorpione

Sole, Mercurio e Venere sono favorevoli! Tante opportunità e la possibilità di mettere alla prova una relazione. I più giovani, che hanno meno freni inibitori, si lanceranno in conquiste sentimentali: è un periodo molto favorevole per l’amore che può coinvolgere anche i nativi del segno più reticenti, ovvero coloro che scottati da delusioni sono più guardinghi, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Giugno non è partito bene e ci sono state delle difficoltà. Qualcuno, improvvisamente, è stato costretto a fermare un progetto in corso oppure non è stato bene, oppure ancora ha detto cose che hanno scatenato un putiferio. Insomma, la maggior parte dei nativi si è sentita messa da parte o si è arrabbiato molto con qualche capo. I pianeti stanno mollando la presa, rincuora l’Oroscopo di Paolo Fox, e già da questa settimana sarà più semplice mettere insieme idee e alleanze per portare avanti un progetto: ti servono le persone giuste!

Capricorno

La Luna arriverà nel tuo segno zodiacale nel fine settimana e porterà delle novità. C’è molta confusione e tensione e non riesci a portare a termine quello che dovresti, perché ci sono troppi impegni e responsabilità. Potrebbero esserci dei colpi di fulmini, ma Venere attualmente è opposta, e potresti provare qualcosa per qualcuno che è lontano e non riesci a vedere come vorresti. Pesci, Scorpione e Toro sono segni di riferimento, come spesso accade nella tua vita, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Da una situazione difficile vissuta a maggio, adesso la situazione astrologica è interessante con buone prospettive. Forse devi seguire una terapia, se non sei stato molto bene di recente con Marte ancora in opposizione. L’amore recupera alla grande e verso la fine di giugno ci sarà un risveglio delle emozioni e della passione, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Situazione di successo: sono favoriti i contatti e se aspetti una conferma ci sarà. Probabilmente ti sei rappacificato con qualcuno, perché i primi giorni del mese eri molto irascibile, mentre adesso ti sei decisamente acquietato. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di cominciare a fare progetti per l’autunno e anche per l’anno prossimo: le stelle incoraggiano la lungimiranza.











