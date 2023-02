Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Eccoci a mercoledì 22 febbraio 2023 con l’Oroscopo di Paolo Fox, direttamente dalle frequenze di Radio LatteMiele. Il Sole è già entrato, da diversi giorni, nel segno zodiacale dei Pesci. Questo è un periodo molto importante perché si va verso un marzo in cui si muoveranno tante cose: Venere ha già cambiato segno, passando in Ariete, e stiamo attendendo il cambio di transito di Saturno. Vediamo la giornata di oggi per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: buona situazione planetaria per il Leone, la Vergine ha un po’ sofferto il novilunio

Leone, Luna, Venere e Giove tutti favorevoli! Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, molti Leone, tra marzo e i primi di maggio, dovranno decidere cosa fare nel lavoro. Fate prevalere il ragionamento e non l’orgoglio, perché quest’ultimo porta a inutili vendette e chiusure, mentre il ragionamento ti permette anche di portare avanti delle situazioni che, anche se non sono fantastiche, ti garantiscono qualcosa, ad esempio quattrini. Qualsiasi cosa tu abbia in mente di fare, in amore, cerca di concluderla entro fine mese.

Vergine, l’inizio di questa settimana non è stata un granché, ammette l’Oroscopo di Paolo Fox. Abbiamo avuto un novilunio abbastanza agitato: molto dipende da quello che stai vivendo. Spesso i Vergine sono talmente bravi nel lavoro o comunque si dedicano con tanta passione alle cose che amano, da non sopportare critiche, soprattutto se partono da persone che non hanno comprensione, di un certo tipo di lavoro, o magari sono semplicemente invidiose. L’amore può risvegliare le passioni? In parte: soprattutto gli uomini del segno ora stanno pensando molto alla propria attività.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia alle prese con opposizioni planetarie, incontri importanti per lo Scorpione

Bilancia, avere opposizioni planetarie significa avercela con qualcuno o che qualcuno ce l’ha con te, sintetizza l’Oroscopo di Paolo Fox. È chiaro che alcune situazioni saranno da amministrare con un po’ di tranquillità, senza esasperare rimproveri e provocazioni. Se però, in questo momento, ti senti di dire delle cose che prima non hai mai detto, pensa bene a ciò che riferisci, perché altrimenti rischi di passare dalla parte del torto. Atteggiamenti troppo “tosti” e determinati, anche se motivati da buone ragioni, potrebbero non essere compresi. Vale anche per l’amore!

Scorpione, gli incontri sono importanti, soprattutto in questo periodo. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che, nella vita dello Scorpione, non conta avere 100 conoscenze, ma basta avere pochi amici che magari si contano sulla punta delle dita, perché vale veramente la profondità nei rapporti e non la quantità. Gli azzardi sono consentiti, ma non a livello economico: nella seconda parte di questo mese ci sarà una revisione dei conti o delle spese importanti.











