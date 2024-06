Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 giugno 2024/ Il Cancro non teme la Luna opposta: chi è più sotto pressione?

Luna in Capricorno e quindi dissonante per Ariete e Cancro. Quest’ultimo non è comunque scalfito da un malumore passeggero, grazie ai tanti pianeti nel segno che rendono forte lui e, di riflesso, Scorpione e Pesci: sono i più favoriti del momento. Tanti cambiamenti per Toro, Gemelli e Bilancia possono essere disorientanti. Vediamo come si comportano anche gli altri segni.

Oroscopo Branko, oggi 22 giugno 2024/ Luna nemica di Cancro, nuove sfide per Leone e..

Ariete

Sei un po’ corrucciato e questo fine settimana ti chiede di essere paziente. C’è forse un progetto che non funziona? Oppure aspetti il lunedì per imprimere un nuovo percorso per la tua vita? L’Oroscopo di Paolo Fox spiega che molti nativi del segno adesso hanno il desiderio di dare una svolta al proprio lavoro, facendo altre cose e sperimentando. Sei anche un amante del rischio: cerca di non esagerare! C’è ancora un contenzioso da seguire aperto da circa due anni. Se ci sono ritardi o dovesse saltare un incontro, non arrabbiarti.

Oroscopo Paolo Fox a I fatti vostri, del weekend dal 21 al 23 giugno 2024/ Ariete traditi e Cancro…

Toro

Tutto attorno a te è cambiato: una persona a te cara potrebbe essersi rivelata diversa da com’è sempre stata, ma forse anche tu hai cambiato punto di vista e quindi adesso valuti in modo differente tutto ciò che ti circonda. La Luna oggi è a tuo favore: ottimi gli incontri, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Chi ha già conosciuto qualcuno di interessante, approfondirà questa relazione nel mese di luglio, quando Venere sarà molto attiva. Giove è nel tuo spazio zodiacale e questo è positivo, peccato che si scontri con un Saturno dissonante che richiede fatica e tempo. Questo non si addice granché al tuo segno che va sempre di fretta e potrebbe arrabbiarsi se non ottiene le cose subito. Ci sono molti cambiamenti sia nella tua vita sia nel tuo ambiente di lavoro: se vuoi farti valere, datti da fare perché sei favorito, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Branko, oggi 21 giugno 2024/ Sole amico di Cancro, Luna bacia Leone e...

Cancro

Il weekend ha la luna in opposizione, ma questo non ferma i benefici dei pianeti veloci, come Mercurio, Marte, Venere e così via. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene quindi che potresti voler stare da solo o circondarti solo da persone fidate. Qualche volta riaffiorano pensieri negativi che dovresti scacciare dalla tua mente.

Leone

Organizza il lavoro già per settembre: luglio sarà il mese ideale per i progetti da far partire in autunno. Inoltre, dall’11 luglio, Venere verrà a farti visita, per cui l’Oroscopo di Paolo Fox da oggi fino a quella data ci sarà una bella ripresa che riguarda i sentimenti e avrai più riferimenti per un futuro roseo. In alcuni casi ripartirai da zero, ma l’audacia non ti difetta.

Vergine

La Luna è positiva e ti sostiene emotivamente, tutravia sei un po’ contrariato perché avresti voluto un aiuto in più. I nativi del segno, avendo come pianeta governatore Mercurio, spesso, nonostante siano molto seriosi, si divertono a fare qualche dispetto: a volte spariscono e non si fanno vedere, per mettere sulla graticola persone che secondo loro non sono stati sufficientemente grate, contando su di te senza mai contraccambiare. In questo weekend comunque ci saranno incontri interessanti.

Bilancia

L’umore non è dei migliori e a volte ti sembra di nuotare controcorrente. Sei un amante della tranquillità, ma intorno a te forse ci sono troppi invidiosi o tensioni. È anche complesso portare avanti una relazione: troppi pettegolezzi o perplessità. Se stai tenendo il piede in due scarpe, naturalmente, l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia doppia attenzione. Ci sarà un cielo più favorevole a luglio, ma queste sono giornate un po’ difficili e anche la fatica si fa sentire.

Scorpione

Il tuo cielo è davvero cambiato e ha inaugurato una seconda metà del 2024 di grande forza! Non c’è più Giove contrario e puoi guardare al futuro con ottimismo. Con Mercurio e Venere favorevoli i sentimenti sono di nuovo in alto e non concentrarti troppo su rivalse e vendette: sii superiore e vai oltre, perché tutto quello che imposterai da adesso in poi sarà di grande valore per il futuro, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Il cielo di giugno è stato molto difficile fino al 17. Se non sei stato bene potrai recuperare: l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia anche qualche giorno di relax. Un progetto che comporta qualche rischio ma che è intrigante potrebbe appassionarti. Alcune amicizie potrebbero essere mutate, perché i pianeti opposti mettono in luce tutto ciò che è distante dal nostro sentire ed è falso.

Capricorno

La seconda metà del mese è un po’ complicata, ma perché sei esausto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox: il cielo ti sta dicendo di fermarti. La voglia di emergere e l’ambizione sono certamente importanti, ma per qualche giorno dovresti poterti allontanare dalle complicazioni. Se questo non sarà possibile, cerca di farti scivolare le cose addosso.

Acquario

Devi stare un po’ attento ai soldi: il tuo segno zodiacale non ha molto il senso dell’economia. A volte spendi troppo e a volte poco, oppure compri cose inutili quando sei triste, Mercurio andrà in opposizione e una revisione dei conti sarà necessaria. In amore, luglio sarà il mese degli ultimatum e un amore vedrà la prosecuzione o la fine, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Luna favorevole e Venere ti sostiene. Se hai avuto dei dubbi sul lavoro, Mercurio ti garantisce la riuscita. Con il pianeta dell’amore di nuovo attivo avrai voglia di provare nuove sensazioni e tutte le relazioni sentimentali che nascono oggi sono molto interessanti e non vanno sottovalutate. Attenzione perché potresti avere dei sogni premonitori o addirittura preveggenze, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.











© RIPRODUZIONE RISERVATA