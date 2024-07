Oggi la Luna divide la giornata a metà: in mattinata si trova ancora in Pesci per poi transitare in Ariete dal pomeriggio in poi. Questo appesantisce segni come il Cancro, il Capricorno e il Sagittario. Tuttavia sono molti i cambiamenti in vista: si comincia domani con Mercurio in Vergine, per poi proseguire con Venere che raggiungerà lo stesso segno. Paolo Fox anticipa qualche effetto che vedremo il mese prossimo.

Ariete

In questo periodo sei inarrestabile e pretendi di fare le cose a modo tuo. Stai solo attento alle polemiche sterili e dedica più spazio alla persona amata, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro

Ci sono delle fibrillazioni che però sono passeggere e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che in questo periodo ti regali più empatia verso chi ti circonda. Se nel mese che sta terminando ci sono state crisi sentimentali, nel prossimo ci saranno riconciliazioni o possibilità di chiudere definitivamente.

Gemelli

Giove nel segno non solo ti fa da scudo dagli attacchi esterni, ma se c’è stata la fine di qualcosa, presto ci sarà un nuoco inizio. L’amore funziona, ma ad agosto soltanto le storie che meritano davvero andranno avanti, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro

Mattinata ok, ma nel pomeriggio potrebbe esserci qualche difficoltà, soprattutto se hai a che fare con qualcuno che non è del tutto sincero. Agosto sarà un mese positivo, anche per le cose nuove di lavoro, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone

Nessuno può mettere in discussione quello che pensi altrimenti perdi le staffe. Venere ti dona una grande sex appeal. Le attività che partono ora daranno i loro frutti in futuro, anche se ci sono dei nativi del segno che devono ancora mettere a posto le finanze. Dopotutto Giove è stato opposto fino a maggio, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Il lavoro è il focus del momento e da domani Mercurio sarà nel segno e potrai davvero rivedere tutto ciò che concerne le tue attività. Le trasformazioni che ci sono state a giugno, anche se non sempre indolori, vanno in direzione positiva e ti porteranno fortuna, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

Spesso il tuo segno rimane un po’ ancorato al passato e alle persone che, in un modo o nell’altro, hanno rappresentato qualcosa per te. Se vuoi iniziare una relazione sei super favorito, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, con Giove in trigono, e addirittura si può pensare a matrimoni e convivenze. Cura il tuo benessere.

Scorpione

Ci sono forse state problematiche familiari, come per esempio accudire una persona che non è stata bene, che inevitabilmente hanno penalizzato il lato sentimentale. Agosto ti consentirà di rivedere alcune questioni lavorative, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Giove opposto non ti consente di fare tutto ciò che vuoi, ma solo quello che puoi: devi selezionare cosa vale la pena portare avanti e cosa mettere da parte. Stasera ci sarà un lieve calo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Il tuo carattere forte, determinato e che non torna mai indietro,con Venere ad agosto dovrà forse cambiare idea e addolcirsi. In serata, cerca di evitare di polemizzare, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Devi assolutamente divertirti di più! Agosto ti porterà delle belle emozioni, mentre in amore, per ora, ci sono ancora delle nuvole, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Tanti pensieri per la testa, perché c’è forse un lavoro o un esame importante in vista. Tuttavia l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che l’anno verrà chiuso con successo. Nei sentimenti c’è ancora un po’ di caos e agosto ti porterà a revisionare un rapporto: evita di parlare a sproposito, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.