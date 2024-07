Venere è ancora in opposizione per Scorpione, Acquario e Pesci. Andrà meglio il mese prossimo anche per le storie che nascono adesso. Il Leone è il re dello zodiaco, ma anche i Gemelli sono protetti, con Giove nel segno. Vediamo il dettaglio di tutti i segni.

Ariete

È un momento di grandi decisioni che ti provocano tanta voglia di arrivare: quando ti appassioni a un progetto hai sempre molta fretta di concretizzarlo, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di prendere tutto con più calma, per evitare sviste.

Toro

L’Oroscopo di Paolo Fox ha più volte detto che questo è un periodo di revisioni di conti. La tua natura di terra non transige sul fatto di avere una sicurezza dal punto di vista finanziario. Agosto sarà molto positivo per i sentimenti: occasioni per i single!

Gemelli

Sono tanti gli astri che transitano nel segno, tra cui il più importante è certamente Giove che rappresenta una grande protezione. Se in passato hai subito una crisi o un tradimento a livello sentimentale, l’Oroscopo di Paolo Fox ti incoraggia ad andare avanti.

Cancro

È un momento di grande forza e anche di buone intuizioni. Quello che imbastisci adesso potrebbe essere determinante anche nel 2025, quando ci sarà Giove nel tuo segno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Le stelle sono favorevoli all’amore.

Leone

Sei al top: grande fascino e forza fisica e psicologica che vincono e convincono, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Venere ti permettere di prendere decisioni importanti in amore.

Vergine

È un momento un po’ caotico, specialmente se hai messo in atto cambiamenti importanti a giugno. Adesso è necessario mettere ordine nella tua nuova vita, raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox. La Luna è in opposizione e porta qualche fastidio che svanirà velocemente nelle prossime ore.

Bilancia

Se c’è chi ha voluto farti vivere in un contesto eccessivamente opprimente, per l’Oroscopo di Paolo Fox devi fargli capire che adesso sei libero e che adesso vuoi metterti in gioco in tutti i campi, anche a livello sentimentale. Marte è favorevole e ti rende battagliero.

Scorpione

Le tue attività vengono premiate da una buona lucidità. Potresti anche cambiare aria e lasciare un posto o una persona che ti ha ferito. Solitamente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, appartieni a un segno perseverante e tranquillo, fino a quando non ti pestano i piedi: allora sei implacabile e te ne vai sbattendo la porta.

Sagittario

C’è un nuovo progetto in corso che però ti sta costando molto stress. Giove opposto potrebbe fungere da campanello d’allarme, per dirti di fare solo quello che riesci a fare con le forze che hai a disposizione. In amore ci sono meno problemi, tuttavia hai qualche ripensamento, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

Successi e conferme: il tuo è uno dei segni che sarà più forte dal prossimo mese. I single da molto tempo devono sapere che l’amore non è sempre sofferenza, mentre chi ha già una relazione importante dovrebbe spingersi un po’ più in là, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Per un segno come il tuo annoiarti è pessimo, perché non sopporti regole e imposizioni. Venere è ancora opposta, ma ad agosto ci saranno novità positive con svolte che concernono amicizie che nascono ora, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Oggi la Luna è ancora nel tuo spazio zodiacale e questo per te significa una grande ispirazione, anche in amore. Tuttavia se non c’è chiarezza, non si è sinceri, questo periodo porta confusione: lascia da parte l’ipocrisia, si raccomanda l’Oroscopo di Paolo Fox.