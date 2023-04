Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Il mese si sta per chiudere e siamo in attesa delle grandi novità astrologiche di maggio. Nel frattempo, vediamo cosa l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, ha da dirci per oggi, mercoledì 26 aprile 2023. Di seguito, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non sa se continuare una collaborazione, la Vergine potrà realizzare un obiettivo

Leone, i troppi pensieri che riguardano il lavoro non dovrebbero incidere sull’amore. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che tanti Leone, a questo punto dell’anno, si chiedano se sia giusto continuare una collaborazione oppure no, soprattutto dopo agosto. Chi desidera cambiare, trasferirsi, avrà maggiori occasioni e per le vertenze aperte soluzioni, ma soprattutto mediazioni da accettare.

Vergine, questo è un momento di recupero. Abbiamo visto che, soprattutto agli inizi di marzo, c’è stata una fase non proprio semplice. Quando l’Oroscopo di Paolo Fox ti consigliava: “Aspetta, perché se fai una scelta adesso l’azzardi e potrebbe essere sbagliata, perché non tutti i giochi sono finiti e non tutte le persone che hai attorno sono davvero quelle di riferimento”, forse non sbagliava e tanti Vergine se ne stanno rendendo conto adesso. Una persona importante e influente potrà aiutarti a raggiungere un scopo che ti sei prefisso da tempo, soprattutto nella seconda parte di maggio. L’amore è ancora un po’ incerto, anche per le coppie di vecchia data.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia in amore dev’essere meno superficiale, lo Scorpione deve stare attento alle provocazioni

Bilancia, non è escluso che in questa giornata, con la Luna dissonante, possa risalire qualche fastidio. D’altronde è vero che, da metà maggio, tutto va in rialzo, però bisogna capire che cosa hai alle spalle, perché è chiaro che se c’è stato un momento di disagio, se alcuni rapporti si sono interrotti, non è che di punto in bianco si fa finta di niente e si va avanti. Un po’ di miglioramento è già in corso, ma ci vuole un grande sforzo da parte tua, nel cercare di superare le vecchie tensioni, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Vale l’attrazione fisica, in amore, ma attenzione a non farti confondere solo dalla bellezza, perché c’è una bellezza esteriore e una interiore: soprattutto chi è rimasto deluso da un sentimento, adesso dovrà guardare anche dentro alle persone e cercare quell’interiorità che è sempre fonte di grande vantaggio in ogni rapporto, non solo sentimentale.

Scorpione, ci sono delle giornate in cui si rischia di prendere un po’ tutto troppo di petto: tu sei una persona buona e cara e quando ami qualcuno lo difendi a spada tratta, però se ti prendono in giro, se ci sono delle persone inaffidabili, se qualcuno ti volge le spalle, dopo che tu hai dato tanto, puoi anche arrabbiarti e diventare un po’ vendicativo, perché sei un po’ permaloso. Allora, oggi attenzione a non cadere nella trappola di qualche avversario che magari ti vuol far dire delle cose sbagliate, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











