Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Da Radio LatteMiele, l’Oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 27 gennaio 2023, annuncia l’importante nuovo transito planetario di Venere che entra in Pesci. Come influirà su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Scopriamolo di seguito.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone dev’essere paziente oggi, per la Vergine il nuovo transito di Venere è un po’ critico

Leone, si può dire che per te, in questo periodo, l’unico momento di tensione capita se pensi al lavoro, se pensi ai soldi e soprattutto se ritieni di essere stato danneggiato. Molti Leone sono pronti per un rimborso o a chiedere comunque giustizia. L’Oroscopo di Paolo Fox capisce il tuo spirito battagliero ma, in caso di dispute ostinate, bisogna farsi consigliare molto bene. Attenzione a una persona dell’Acquario o dello Scorpione. Un minimo di pazienza oggi è necessario.

Vergine, come ha spiegato negli ultimi giorni l’Oroscopo di Paolo Fox, non è che l’amore sparisca, però Venere inizia un transito critico che durerà fino al 20 di febbraio: non significa che tutte le coppie andranno in crisi, ma che, con ogni probabilità, alcune relazioni saranno un po’ più complesse oppure che, in certi casi, l’amore non manca, ma i problemi affliggono dall’esterno: c’è tanto da fare sul lavoro. Cerca, per domenica, di ritagliare un momento tuo da dedicare anche alla persona che ami.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia beneficia di questa settimana di “liberazione”, lo Scorpione si merita un bacio con Venere non più opposta

Bilancia, situazione di recupero emotivo. Come l’Oroscopo di Paolo Fox ha già detto, negli ultimi giorni, questa è una settimana di liberazione: avrai fatto qualcosa, nel corso dell’ultimo fine settimana o lunedì, che ti ha permesso di guardare al futuro con maggiore tranquillità. Non sono ancora del tutto recuperati soldi, non sono ancora del tutto chiare alcune questioni di lavoro e i separati, probabilmente, avranno anche qualche disputa in più: sappiamo che da metà maggio tante cose saranno molto più semplici da gestire, ma non escludo qualche momento di serenità e forse anche una maggiore consapevolezza delle proprie capacità.

Scorpione, l’Oroscopo di Paolo Fox auspica che, entro domenica, tu sia raggiunto non solo da una bella soddisfazione, ma anche da un bel bacio. Ci saranno delle persone che avranno bisogno di verificare un amore: se sei stato ingannato, adesso puoi reagire, perché Venere da oggi non è più contraria, come lo è stata nelle ultime settimane e, per qualcuno, questo weekend rappresenta già l ritorno dell’ardore e della sensualità: arrivano le occasioni di incontri che potrebbero rivelarsi passionali. Lavoro con un cambiamento netto, di ruolo, di gruppo o mansione, entro maggio.











