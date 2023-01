Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 gennaio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Saturday Night Fever! O anche no, se siete “ciabattoni”. Ma l‘Oroscopo di Paolo Fox è presente in ogni caso anche oggi, sabato 29 gennaio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Chissà se Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione sentiranno la febbre di Venere in Pesci?

Oroscopo Paolo Fox: il Leone può beneficiare di Venere non più opposta, la Vergine deve stare attenta a non trascurare il partner con Venere opposta

Leone, calma e sangue freddo: l’Oroscopo Paolo Fox sa che ci vuole pazienza. Perché in questi giorni tu sai che devi rivalerti se qualcuno che non è stato sincero con te o, addirittura e in casi gravi, pensi che ti abbia derubato. Per quanto riguarda l’amore, la cosa più importante ora sarebbe ritrovare un po’ di tranquillità: Venere non è più opposta, promette l’Oroscopo di Paolo Fox, e le prime settimane di questo mese sono state più conflittuali, ma adesso c’è la possibilità di un recupero. Febbraio darà ancora più spazio alle emozioni del cuore. Sul lavoro, se qualcosa non funziona, probabilmente è stata organizzata male, ecco perché sei nervoso.

Vergine, Luna favorevole, grande dose di lucidità mentale, di cui qualcuno potrebbe anche approfittare: sei diventato un riferimento per tanti e questo ti piace, ma inevitabilmente crea tanta fatica, soprattutto nel lavoro. Chi si occupa troppo di lavoro e poco di amore, dovrà fare i conti non solo col partner ma anche con questa Venere in opposizione che non è che porti grande saggezza, in campo sentimentale, avverte l’Oroscopo Paolo Fox. Chi lavora con il partner dovrà evitare conflitti.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è agitata ma si sente pulita, lo Scorpione ha una giornata non eccellente

Bilancia, un po’ di agitazione. Hai scoperto che alcune perone non sono affidabili e forse hai parlato prima che altri potessero dire delle cose che tu avresti dovuto dire da molto tempo. La cosa che piace di più di questo cielo, all’Oroscopo Paolo Fox, è che ti senti più libero di agire, senza un peso sullo stomaco. Magari non è cambiato nulla, a livello di lavoro o di soldi, però ti senti più forte. Per la Bilancia è importante guardarsi allo specchio al mattino e non recriminare, non recriminarsi nulla.

Scorpione, sarebbe il caso di non sollevare polemiche e discussioni, avverte l’Oroscopo Paolo Fox. Questa Luna in opposizione può sollevare qualche dubbio, in particolare se una risposta non è arrivata. Se hai scelto di portare avanti dei progetti di lavoro un po’ pesantucci o delle sfide, non ti arrabbiare se poi non ottieni il massimo. Tensioni nei rapporti con i parenti. Attenzione con il denaro.











