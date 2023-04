Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 aprile 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 3 aprile 2023, parte con uno sguardo alle effemeridi, le tabelle astronomiche: la Luna è nel segno della Vergine e la novità di queste ore è l’ingresso di Mercurio nel segno del Toro. Dalle frequenze di Radio LatteMiele, l’appuntamento con le stelle del famoso astrologo ci rivela le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone dev’essere accorto col denaro, la Vergine è influenzata positivamente da Mercurio

Leone, è importante badare ai soldi, in questo momento. Se devi affrontare una spesa importante, ricorda che da maggio arriverà un Giove che inviterà all’austerity, quindi qualsiasi mossa tu debba fare ora, come accordi e firme di contratti e così via, bada alle clausole scritte in piccolo e alle persone con cui hai a che fare. Non devi vivere di ansie e timori, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox, ma semplicemente essere molto più attento alle piccole cose che a volte sfuggono. Entro metà maggio, bisognerà affrontare un accordo, mentre dopo sarà più difficile portalo avanti.

Vergine, anche chi non si sente particolarmente energico e brillante, prima o poi resterà coinvolto da una grande emozione. Adesso abbiamo Mercurio favorevole e quindi ti senti più tranquillo rispetto a prima. Forse non avrai le certezze che chiedi, però non sei più in quella fase di ansia e nervosismo che ti ha visto davvero un po’ sotto pressione, dal 2 al 19 marzo. Questo Mercurio può rappresentare anche una certezza per quanto riguarda questioni di lavoro ed economiche: cerca di essere più aperto alle soluzioni. Sentimenti in recupero, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia avrà la Luna nel segno in settimana, così come lo Scorpione

Bilancia, questa settimana vedrà, nelle giornate di mercoledì e giovedì, la Luna entrare nel tuo segno e questo è un elemento di forza. La cosa buona è che, lentamente, tutte le opposizioni planetarie che ti hanno un po’ agitato, negli ultimi mesi, stanno lasciando spazio a qualcosa di positivo: anche Mercurio non è più opposto da oggi, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è una soluzione, vedi le cose in maniera diversa e te la prendi poco per tutto. Proprio tu che ami l’equilibrio, negli ultimi mesi hai avuto degli atteggiamenti troppo esagerati che ti hanno messo dalla parte del torto, anche se avevi ragione. Qualcuno potrebbe pensare che tu sia anche stravagante nelle tue scelte, ma non rimproverare gli altri e cerca invece di capire i tuoi pregi. In amore, se qualcosa non è andato bene, perché recriminare? Bisogna solo voltare pagina oppure cercare un accordo.

Scorpione, questa settimana vedrà, tra venerdì e domenica, la Luna passare nel segno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: influisce direttamente sui rapporti familiari e la sua azione rende meno semplice la soluzione di problemi e controversie, perché tu sarai molto critico. D’altronde, con Mercurio e Venere in opposizione, in questo momento devi capire esattamente con chi hai a che fare. Se poi sei tu che “porti avanti la carretta”, ovvero ti scarifichi per gli altri, forse ti sei anche stancato che tutto questo avvenga e hai bisogno di un po’ di aiuto.











