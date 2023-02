Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Sabato 4 febbraio 2023 e anche oggi, come tutti i giorni, l’Oroscopo di Paolo Fox ci regala le previsioni astrologiche, su Radio LatteMiele. Si parte con uno sguardo generale al cielo: la Luna, nelle prime ore dopo la mezzanotte, si è trovata nel segno zodiacale del Cancro e adesso invece si trova in Leone. Mercurio è in Capricorno, Venere è in Pesci e Marte è in Gemelli. Di seguito, le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: per il Leone bene l’amore ma il lavoro è sotto pressione, la Vergine soffre un po’ la pressione di Venere opposta nelle relazioni

Leone, questo è un cielo importante per parlare di sentimenti e, visto che dal 20 febbraio Venere torna in aspetto buono, se c’è qualcosa da dire, parlate ora o mai più. Invece è abbastanza forte la pressione dei pianeti sul lavoro ed ecco perché tanti, entro gli inizi di maggio (ma magari anche prima), dovranno decidere se continuare o no un certo progetto. I più vulnerabili, ma anche i più intolleranti, hanno già detto “stop”. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda sempre di non agire con l’orgoglio, ma con la razionalità, altrimenti si rischia di perdere qualcosa di buono.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 4 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Vergine, non permettere che ci siano dissapori per questioni legate al denaro e ricordiamo che questa Venere in opposizione può anche portare momenti di stanchezza in amore. Qui dipende anche dalla persona che sta al tuo fianco: fosse per te, eviteresti conflitti, e anzi vorresti davvero dedicarti solo ed esclusivamente a questioni importanti e produttive. Molto dipende però dalla tensione che registri in casa, nel rapporto con gli altri. Una situazione astrologica del tutto passeggera perché, già dalla prossima settimana, si vola più alti, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia cerca oasi di pace, lo Scorpione ha un ottimo cielo per l’amore

Bilancia, tornano delle piccole preoccupazioni. La tua operazione, di recente, è stata quella di eliminare la fatica e addirittura qualcuno si è stupito nel trovarti, a volte, un po’ superficiale. Tu stesso potresti aver detto delle cose di cui poi ti sei pentito. Perché succede questo? Perché sei stanco delle chiacchiere, dei pettegolezzi e delle polemiche e vuoi vivere in maniera serena, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Addirittura ci saranno dei nati Bilancia che sfodereranno la personalità più romantica e cercheranno magari un luogo dove stare, forse solo nei fine settimana o di più, per ammirare la natura e per stare veramente a contatto con persone più sincere. Leggendo fra le righe avrai già capito che la tua vita sta cambiando.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Scorpione, cerca di portare avanti i progetti di lavoro, ma l’Oroscopo di Paolo Fox ti ricorda che questa Venere, nuovamente favorevole, ti chiede di parlare d’amore. L’amore è il sale della vita! Ecco perché è importate, in questo momento, dare spazio a situazioni sentimentali: avrai un valido aiuto, da parte dei pianeti, e l’effetto di questi transiti sarà quello di farti vedere con occhi differenti tutto quello che ti circonda. In maniera più innamorata e soprattutto accondiscendente puoi accogliere una persona. Se vivi un rapporto in crisi, la tua pazienza finirà il 20 febbraio: conviene capire cosa c’è che non va prima di questa data.

© RIPRODUZIONE RISERVATA