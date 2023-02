Oroscopo Paolo Fox di oggi 6 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox ci rivela le previsioni astrologiche per la giornata di oggi, lunedì 6 febbraio 2023, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Guardando le effemeridi, la Luna è ancora nel segno del Leone, il Sole è in Acquario e Mercurio, sabato, arriverà in questo segno. Di seguito, le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve terminare le trasformazioni entro maggio, per la Vergine tutto fila liscio ma stop all’overthinking

Leone, la Luna è fonte di energia: l’hai avuta nel segno fra sabato e domenica. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che tu abbia chiarito un malinteso in amore. Sul lavoro, è probabile che tu voglia cambiare rotta: tutte e trasformazioni, soprattutto a livello pratico, devono essere completate entro gli inizi di maggio, perché la seconda parte dell’anno non darà grandi sviluppi, per cui ora possono capitare delle occasioni che dopo non ci saranno. La Luna nel segno garantisce una buona vitalità.

Vergine, tu hai un cielo importante, perché martedì e mercoledì sono giornate speciali, con la Luna nel segno. Fatta eccezione per qualche piccolo problema emotivo, perché sei un po’ stanco e prendi tutto di petto, e amoroso, in particolare se non riesci a stare con la persona che ami quanto vorresti o comunque in questo giorni sei distratto da altre cose, l’Oroscopo di Paolo Fox dice che tutto fila abbastanza liscio. L’unica cosa che ti chiede è, ogni tanto, di riposare la mente, perché non ti fermi mai!

Oroscopo Paolo Fox: intuito eccellente per la Bilancia, lo Scorpione ha Venere dalla sua parte

Bilancia, Marte è in aspetto buono, ma c’è sempre quel Giove opposto che innervosisce: questo è l’ultimo transito pesante di Giove, perché dal 16 maggio non sarà più contro ed evidentemente tanti Bilancia dovranno fare delle scelte che riguardano la casa o il lavoro. Prima eri estremamente attento ai dettagli e ti arrabbiavi per tutto, mentre ora qualcuno dice addirittura che sei diventato menefreghista oppure che hai la testa fra le nuvole. L’Oroscopo di Paolo Fox dice di voler appoggiare i Bilancia, perché non si può vivere sempre di preoccupazioni e forse, farti vedere sorridente e sereno, può anche “vendicarti” di tutti quelli che volevano vederti estremamente giù. Intuito davvero straordinario, in questo periodo!

Scorpione, questo è un cielo che oggi vi rende molto nervosi: forse c’è una prova da superare oppure dei discorsi da affrontare che non sono del tutto facili da gestire, comunque le stelle provocano combinazioni interessanti e questa Venere vi darà di più, soprattutto domenica 12. Una giornata che l’Oroscopo di Paolo Fox riserverebbe all’amore: se avete una persona cara, potreste programmare qualcosa di bello per il prossimo fine settimana.











