Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 giugno 2023/ Sentimenti top per il Leone, mentre la Vergine pensa solo al lavoro

L’Oroscopo di Paolo Fox descrive, per la giornata di oggi, giovedì 8 giugno 2023, gli effetti dei transiti più importanti del momento, come quello di Venere e di Marte in Leone, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamone gli effetti su Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: tutte le relazioni sono positive per il Leone, focus sul lavoro per la Vergine

Leone, i sentimenti premiano, non solo come rapporto di coppia, ma di amicizia e di legami che possono andare oltre, anche nell’ambito del lavoro. Se c’è un dubbio su cosa fare e dove andare, cerca di liberartene: è molto importante seguire il ragionamento e non l’istinto. È una raccomandazione che l’Oroscopo di Paolo Fox sta facendo da qualche tempo, ai nativi del segno, per evitare che qualcuno si trovi un po’ spiazzato.

Vergine, l’amore chiama, però in questo momento quello che ti interessa è il lavoro. Ora devi anche giustificare certe situazioni. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che molti Vergine abbiano la netta sensazione di giocare ogni giorno una partita: per vincere le partite ci vuole acume, strategia e logica ed ecco perché, in questo momento, è meglio evitare di dire troppo, bisogna misurare le parole. Forse in certi giorni dovrai essere un po’ diplomatico e una mediazione con soci e persone che hanno creato problemi sarà un po’ dura.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è delusa da qualcuno, lo Scorpione non riversi le tensioni lavorative in amore

Bilancia, le situazioni cambiano a favore. Molti Bilancia, a parte la necessità per molti di recuperare fisicamente, sono intristiti da alcune persone che ritenevano amiche e non lo sono state: voltafaccia, persone che hanno parlato male, che si sono comportate in maniera non proprio corretta e coerente e che hanno inventato una scusa per liberarsi di un peso, mentre tu solitamente se prendi un’iniziativa cerchi di portarla avanti in fondo. Se c’è bisogno di ritrovare tranquillità, puntiamo sull’amore, perché Venere e Marte sono favorevoli e questo è un periodo utile per fare qualcosa di più per la coppia, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, sarebbe meglio che alcune recriminazioni di lavoro o alcune tensioni vissute nell’ambiente professionale non si riversassero in maniera sbagliata, creando qualche dubbio, a livello sentimentale, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Chi torna a casa smarrito, nervoso e scontento rischia di prendersela con chi non c’entra nulla. Questo Giove in opposizione frena un po’ gli entusiasmi e soprattutto chi ha iniziato un nuovo progetto è in balia dei venti: un giorno è contento e il giorno dopo pensa di aver fatto una stupidaggine o di essersi impegnato un po’ troppo.

