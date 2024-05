Oroscopo Paolo Fox oggi 8 maggio 2024/ Cancro in balia dell’amore, Pesci premiati: i top e flop

Si rinnova il consuetudinario appuntamento per l’Oroscopo giornaliero di Paolo Fox e in data 8 maggio 2024, con il Cancro tra i segni flop e i Pesci tra i top tra le attese anticipazioni.

Nel dettaglio, andiamo a scoprire insieme le previsioni astrologiche dell’esperto delle stelle, segno per segno.

Ariete é tra i segni top nell’Oroscopo a cura di Paolo Fox…

Ariete: con la Luna in aspetto favorevole i nati sotto il segno appaiono irresistibili.

Toro: per l’oroscopo del giorno a cura di Paolo Fox in amore é meglio evitare le discussioni accese. Il suggerimento é di non promettere impegni.

Gemelli: in amore la situazione astrologica attuale è a dir poco favorevole, per cui bisogna farsi avanti alla persona amata. Sul lavoro si prevedono risvolti interessanti.

Cancro: per i cancerini é previsto il rischio di imbattersi in polemiche in amore. Sul lavoro basterebbe evitare di fare scelte azzardate e repentine.

Leone: per l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox le emozioni passano a viversi come le protagoniste indiscusse dell’esistenza. Si prevedono cambi in toto, in ogni aspetto.

La seconda metà dello Zodiaco secondo l’Oroscopo di Paolo Fox…

Vergine: si dovrebbe concedere uno spazio ai sentimenti e dal punto di vista lavorativo non mancano novità.

Bilancia: per l’esperto Paolo Fox la Luna è favorevole per le nuove emozioni da condividere. Sul lavoro vi sarebbe qualche progetto poco funzionale.

Scorpione: in amore la Luna é in aspetto dissonante e sul lavoro si può arrivare lontani.

Sagittario: É possibile fare nuove conoscenze ma sul lavoro si raccolgono i primi frutti meritati.

Capricorno: i risvolti repentini potrebbero dare vita ad una nuova fase della vita.

Acquario: per i nati del segno, se in amore regna la confusione, negli affari invece la serenità la fa da padrona.

Pesci: per l’ultimo segno dello zodiaco secondo Paolo Fox, cui replica Branco che ha stilato anche l’ Oroscopo settimanale, i nati sotto il segno vivono attimi di eterno e nel lavoro vale la regola del carpe Diem: “cogli l’attimo”.

