Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2024/ Buon compleanno Gemelli! Grandi cambiamenti in vista: per chi?

Oggi la Luna è ancora in Bilancia in giornata e andrà in Scorpione alla sera. Questo significa qualche strascico dal weekend per chi l’ha avuta in opposizione, come l’Ariete, mentre l’Acquario avrà qualche ostacolo in più da domani. Questa è una settimana che comunque porterà grandi cambiamenti e il primo lo vediamo già oggi, con il Sole che inaugura il mese dei Gemelli.

Ariete, il weekend è passato e forse è stato un po’ burrascoso. Da oggi va meglio e mercoledì e giovedì avrai una buona energia. Inoltre, questa settimana arrivano Venere e Giove favorevoli: stai per liberarti da un peso. Oggi la mattinata parte ancora con la Luna opposta e forse gli echi del fine settimana si fanno ancora sentire, ma sei sempre vitale, anche in amore, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Leone, è una settimana in cui molti pianeti smetteranno di essere opposti: da oggi il Sole, e tra poco anche Venere e Giove, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Soprattutto quest’ultimo pianeta finalmente allenta la presa, dopo essere stato in opposizione a lungo: molti progetti a cui tenevi sono rimasti bloccati oppure hai vinto molto, ma ora hai dovuto fermarti per recuperare nella seconda metà del 2024. L’amore ritorna in auge: dall’inizio dell’anno è stato altalenante, soprattutto nella prima parte di maggio.

Sagittario, questa fine di maggio potrà portare qualche diatriba. Il Sagittario è uno di quei segni che odia la routine o fare le cose sempre nello stesso modo, per cui chi si sente troppo irregimentato avrà un moto di ribellione. Potresti pensare di stare con qualcuno non proprio sereno e tutto è imprevedibile in quelle relazioni che hanno avuto dei problemi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli, oggi arriva il Sole nel tuo cielo! E tra poche ore ci sarà una grande concentrazione di pianeti nel tuo spazio zodiacale, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Ora puoi farti notare e, se hai un progetto valido, avrai successo. Venere amplifica il desiderio d’amore.

Bilancia, se hai chiuso un rapporto e c’è qualcuno che ti interessa, vai avanti! Da oggi il Sole è ottimo e Giove giungerà a toglierti le castagne dal fuoco. Evita quindi di continuare a stare con persone che ti complicano la vita, perché è inevitabile che così arrivino i problemi. Grandi cambiamenti nell’aria, soprattutto sul lavoro e l‘Oroscopo di Paolo Fox vuole incoraggiare i Bilancia più ansiosi (probabilmente tutti), perché il prossimo mese confermerà una grande capacità di agire. Ci sono solo alcune questioni legali o contrattuali da sbrigare. L’amore è in recupero.

Acquario, oggi è una bella giornata, domani e dopodomani forse dovrai fare qualcosa che non ti piace. Non devi rinunciare a un amore e chiudere una storia, anche se le ultime settimane sono state pesanti per alcune relazioni: il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di distrarsi un po’ con un viaggio o un diversivo. Sono favoriti tutti gli Acquario che sono liberi da vincoli, con un cielo così ribelle, anche perché saranno molto affascinanti e sarà sempre più forte andando verso la fine di maggio.











