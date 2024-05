Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2024/ Per la Vergine è un periodo di lotte, mentre lo Scorpione…

Settimana cruciale che in apertura vede subito il passaggio del Sole in Gemelli. Oggi la Luna è ancora in Bilancia e i segni come il Toro e lo Scorpione dovranno stringere un po’ i denti. Tuttavia, proprio quest’ultimo segno, così come il Cancro, tra poco avranno Giove e Venere a favore, dopo mesi di opposizioni planetarie. Il Capricorno si riprende da un weekend faticoso.

Cancro, la giornata è ancora un po’ difficile in mattinata. Forse dal weekend ti trascini qualche fastidio, anche fisico. La serata sarà migliore e domani e mercoledì la Luna sarà favorevole. Le diatribe che hai sollevato ad aprile saranno propulsive per farti avanzare nei prossimi mesi, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, stasera arriva la Luna nel tuo spazio zodiacale e sarà attiva fino a mercoledì: hai la possibilità di verificare ciò che è stato e capire se ci sono cose da sistemare. Giove, dalla fine di maggio, non sarà più opposto e questo nuovo transito è una vera manna dal cielo. Andrà tutto molto meglio e chi affronterà esami o prove sarà molto più “corazzato”, grazie al sostegno delle stelle, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, avrai un bel cielo fino a mercoledì. Ultimamente è vero che sei molto suscettibile, ma l’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea come sarebbe il momento di non avere più a che fare con chi non la pensa come te, perché ci stai male! Cerchi di mantenere un contegno e di farti scivolare le critiche addosso, però dentro ne soffri. Giugno ti aiuterà a colmare deficit in amore. Non lasciare andare qualcuno di interessante se ti piace, perché sei romantico e spesso sognatore, ma a un certo punto devi concretizzare e vedrai che sarai supportato dalle stelle alla fine di maggio.

Toro, probabilmente dovrai consultare legali o commercialisti per la revisione di alcuni conti, che siano di famiglia o per lavoro, a causa di Mercurio nel segno. La Luna, tra oggi e domani, innervosisce: forse qualcuno ci è rimasto male per un progetto che non va come aveva sperato o un’idea che non ha sviluppo. Basterebbe un piccolo cambiamento per sentirsi meglio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, è un cielo positivo a metà, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, perché hai una grande forza, tuttavia è possibile che una persona abbia tradito la tua buona fede, che in famiglia tu non riesca a tenere tutto sotto controllo e che ci siano contestazioni nei tuoi confronti sul lavoro. Tra la fine del mese e i primi di giugno è come se dovessi parare colpi provenienti da ogni parte. Sei sicuro di te e pensi di essere dalla parte della ragione, ma dovrai avere a che fare con qualcuno di fastidioso.

Capricorno, le giornate sono faticose ma produttive. Anche se recentemente ci sono stati dei problemi, per esempio perché hai organizzato qualcosa si simpatico che però non è stato recepito bene, vai avanti lo stesso, perché potrai sviluppare nuovi progetti creativi o imprenditoriali. Successo all’orizzonte e, in amore, i single si diano da fare, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox.











