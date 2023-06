Oroscopo Paolo Fox, settimana 12-18 giugno 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri

Come ogni lunedì anche oggi andremo a scoprire l’oroscopo di Paolo Fox della settimana. Per il periodo 12-18 giugno 2023 il noto astrologo si è accomodato presso la piazza del programma di Rai Due, I Fatti Vostri, regalando la consueta classifica dei segni zodiacali per i prossimi sette giorni.

Oroscopo Paolo Fox, Sagittario, Pesci, Scorpione

“Sagittario, pochi stimoli soprattutto sul lavoro. In amore qualcosa si muove, ma gli inglesi dicono “work in progress”, quindi dovreste pensare in vista dell’autunno. Ci sono incertezze e grandi dubbi, se la monotonia ha preso il sopravvento, cercate di cambiare. Pesci, siete sempre legati al passato, anche se a volte quest’affermazione vi infastidisce. Se i ricordi sono negativi vanno eliminati, settimana faticosa, necessità di mettere a posto conti. Scorpione, è come se vi costringessero a fare delle cose o è probabile da mettere a posto questioni di casa, famiglia, soldi. Siete sbandati interiormente. In questo momento vi consiglio attenzione”.

Oroscopo Paolo Fox, Vergine, Bilancia, Toro

“Vergine, nono posto, bell’iniziativa per l’estate, ottime per l’autunno, adesso si naviga a vista. Ci sono tante cose da fare ma non c’è quella sferzata di energia che voi vorreste. Avete grandi opportunità. A inizio anno eravate un po’ indecisi e affaticati, ora state meglio ma avete sempre paura di rompere qualcosa. Ottavo posto per la Bilancia, settimana particolare. La prima parte dell’anno è stata un po’ faticosa poi da maggio novità. Dovete comunque fare i conti con qualche problema, fate attenzione alle persone che avete attorno, forse poco affidabili. Non siete ancora in piena energia, ma siete cresciuti tanto dal punto di vista emotivo. Dovete digerire un tradimento quindi cercate di resistere. Toro, settimo posto. Regolate i conti di casa, conti in sospeso, in casi eccezionali dovrete anche vendere qualcosa per equilibrare i conti. Avete la qualità della simpatia innata, e questa bellezza dovreste riversala anche in amore, qualche piccolo momento di tensione”.

Oroscopo Paolo Fox, Acquario, Ariete, Leone, Gemelli, Capricorno, Cancro

Concludiamo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana 12-18 giugno 2023 così: “Acquario, fascino innato ma dentro di voi c’è un rivoluzionario, qualcosa deve cambiare ma non lasciamo il certo per l’incerto, servono scelte oculate. In amore ci vuole pazienza, ma voi preferite gli amori fugaci, mentre chi ha già una relazione deve trovare un po’ di tranquillità e fare qualcosa di divertente. Ariete, avete il limite dell’esuberanza, quindi a volte rischiate di sbagliare, grande cielo per i sentimenti. Leone, non fate il passo più lungo della gamba perchè ci potrebbero essere dei nemici. Gemelli, cielo importante soprattutto venerdì e sabato, idee sono favorite, il fascino non vi manca, avete voglia di giocare con l’amore. Capricorno, chi vi ferma più, siete un Caterpillar, avete capacità di risolvere problemi vostri e degli altri, fate qualcosa per l’amore. Cancro, emozioni e innovazioni fanno parte della vostra vita, state già in dirittura d’arrivo e siete anche più forti”.

