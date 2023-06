Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 giugno 2023/ Turbolenze per l’Acquario e i Pesci vivono una nuova vita

Il cielo di oggi, lunedì 12 giugno 2023, vede la Luna in Ariete e, da poche ore, Mercurio nel segno dei Gemelli, dove c’è anche il Sole. L’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, apre così la nuova settimana astrologica. Scopriamo le previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Sagittario, c’è stato un calo la settimana scorsa, soprattutto intorno a sabato, ma adesso c’è un bel recupero. È un cielo che rimette in gioco coloro che hanno avuto grossi problemi, con risultati diversi a seconda della situazione. Se c’è da fare una richiesta o devi portare avanti un progetto, si può agire. Attenzione ai soldi: questo è un momento in cui devi calibrare bene le entrate e le uscite, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, se vedi che scappa la pazienza, forse è perché sei troppo responsabile e stai facendo più per il lavoro che per la famiglia oppure sei più preoccupato per questioni di carattere pratico che per il resto. Se hai una storia che va avanti da anni, il desiderio di concludere qualcosa di importante c’è: l’Oroscopo di Paolo Fox pensa alle coppie ufficiose che magari, entro l’estate, potranno portare avanti un evento e ufficializzare il tutto. Chi vuole vivere relazioni part-time, non deve sentirsi in colpa: ritiene che un amore libero alla fine sia più appagante di una relazione fissa.

Acquario, bene calibrare con attenzione le scelte: c’è elettricità nell’aria e anche nel lavoro qualcosa non è chiaro. Presente la solita pesantezza con alcune persone, anche in famiglia, oppure attenzione alle provocazioni che potrebbero nascere, per colpa di Marte in opposizione. Chiedere un piccolo o grande miglioramento è possibile, ma lasciare il certo per l’incerto sarebbe un errore, così come arrabbiarsi un po’ per tutto, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, stato di tensione che però porterà lontano, perché a volte è proprio quando mettiamo in discussione tutta la nostra vita che riusciamo ad emergere da problemi importanti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Il desiderio di cambiare è altissimo e gli incontri di giugno sono intriganti, perché la sensualità è forte! Non caricate sulle persone di famiglia problemi che riguardano la vita pratica. Tempi migliori per ritrovare un buon equilibrio, ma soprattutto per portare avanti progetti stabili e fermi. Saturno nel segno obbliga a una revisione totale della propria vita: in positivo!











