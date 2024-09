Oroscopo prossima settimana, le previsioni: Pesci risolverà alcune situazioni

Artemide ha rivelato le nuove previsioni dell’Oroscopo in questi giorni, svelando cosa potrebbe accadere per i vari segni dello zodiaco nel periodo di riferimento 30 settembre-6 ottobre 2024, aggiornando sui vari componenti astrali. Sorprese e novità in arrivo sotto diversi piani e l’Oroscopo prossima settimana ci rivela cosa potrà accadere per un altro gruppo di segni, da Pesci a Acquario:

PESCI: riuscirete a risolvere alcune situazioni rimaste in sospeso, rispolvererete vecchie tensioni, mentre la sfera romantica vi darà gratificazioni, potrete così godere di un fine settimana più tranquillo del solito, in amore potrete fare dei progetti congiunti.

ACQUARIO: siete in salute ma fate attenzione al prossimo fine settimana, il rischio di piccole influenze è dietro l’angolo, per chi cerca una storia seria la sfera romantica sarà piuttosto vivace, è un periodo di grandi occasioni.

CAPRICORNO: secondo l’Oroscopo della settimana le stelle vi favoriranno in alcune situazioni, dedicatevi al relax, potrebbero arrivarvi delle opportunità di lavoro da settori che non avevate mai valutato prima.

Oroscopo prossima settimana, previsioni 30 settembre-6 ottobre

Le previsioni di Artemide non finiscono qui e promettono altre sorprese per i vari segni dello zodiaco, l’Oroscopo prossima settimana ci rivela cosa accadrà ad altri segni dello zodiaco nei prossimi giorni, più precisamente nella settimana compresa tra il 30 settembre 2024 e il 6 ottobre, vediamo nel dettaglio:

SAGITTARIO: sarete chiamati a concentrarvi su questioni delicate, farete delle valutazioni anche sulle spese, rivedere il budget sarà importante per voi, in amore non mancheranno le sorprese.

SCORPIONE: secondo l’oroscopo della settimana per voi si apriranno delle nuove finestre, domenica potrebbe spuntare una tendenza al conflitto da tenere sotto controllo, in amore si prospetta una settimana tranquilla, ma non del tutto priva di tensioni.

BILANCIA: cercate di prestare attenzione alle emozioni, l’energia si farà via via più armoniosa, da venerdì possibili novità anche sulla sfera finanziaria, tentate di promuovere il dialogo.