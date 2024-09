L’oroscopo weekend di Paolo Fox svelano cosa dicono le Stelle e gli Astri per tutti i 12 segni dello Zodiaco con l’influsso di Giove, Marte, Mercurio e la Luna. Dopo aver visto nel dettaglio le previsioni del noto astrologo per i primi sei segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine, vediamo cosa suggeriscono le Stelle per gli ultimi sei: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Per alcuni ci saranno degli incontri speciali mentre per altri l’amore nelle coppie mature e solide sarà sempre più rinforzato mentre altri ancora saranno alle prese con importanti battaglie.

Oroscopo weekend Paolo Fox, 28-29 settembre 2024/ Previsioni da Ariete a Vergine: Toro in crisi, Cancro top

Oroscopo weekend di Paolo Fox, previsioni 28-29 settembre 2024: incontri per Bilancia

BILANCIA: Grazie a Sole e Mercurio nel segno non è escluso che facciano un incontro speciale anche se devono evitare si fare polemiche a ogni costo. Giornate buone in cui la parola d’ordine è ritrovare la serenità interiore.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 settembre 2024/ Il Capricorno si riprende e l'Acquario si arrabbia

SCORPIONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo weekend di Paolo Fox deve stare attento a non fare il passo più lungo della gamba sia in amore che sul lavoro. In amore i sentimenti possono rinascere mentre sul lavoro possono essere mutamenti, comunque gestibili.

SAGITTARIO: L’oroscopo di Paolo Fox prevede un weekend agitato per i nati del segno, soprattutto domenica è meglio farsi scivolare le cose addosso, la Luna dissonante, inoltre, è portatrice di piccole preoccupazioni per fortuna passeggere.

Paolo Fox, oroscopo weekend con le previsioni degli ultimi segni

CAPRICORNO: Buone nuove per il fine settimana soprattutto per i sentimenti, belle novità però anche per quanto riguarda il lavoro, con la Luna favorevole si sistemeranno anche i problemi lavorativi.

Oroscopo Paolo Fox di domani 28 settembre 2024/ Toro e Cancro non sopportano nessuno

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo weekend di Paolo Fox per i nati del segno si preannunciano giorni difficili in cui non devono rinunciare a nessuna battaglia ma devono valutare se rimandare cose e situazioni.

PESCI: L’oroscopo di Paolo Fox rivela che grazie a Venere dalla loro parte saranno sostenuti in amore mentre Giove in opposizione suggerisce di non faticare troppo in campo professionale. Nel complesso, però, è un periodo migliore del precedente.