L’oroscopo settimanale dal 13 al 19 gennaio 2025 svela cosa dicono le Stelle per tutti i 12 segni dello Zodiaco soprattutto sull’amore. Prima di riportare dettagliatamente le previsioni da Ariete a Vergine riportate dalla GazzettaDelSud, diamo un’occhiata al quadro generale, per Ariete potrebbero esserci delle importanti decisioni da prendere mentre è ottimo il cielo per Toro e Gemelli. Cancro, invece, si sentirà diviso tra le esigenze del partner ed il lavoro mentre i single Leone e Vergine proprio in questa settimana potrebbero fare un incontro speciale.

Oroscopo Branko, previsioni 10 gennaio 2025/ Felicità per lo Scorpione, amore al top per i Pesci

Oroscopo settimanale dal 13 al 19 gennaio 2025: previsioni sull’amore

ARIETE: Grazie a Marte che ti rende seducente e irresistibile non sarà difficile attirare sguardi complici e attenzioni soprattutto con Leone e Sagittario, mentre con segni più emotivi come Cancro e Pesci potrebbero sorgere incomprensioni. Per le coppie settimana all’insegna della passione ma non siate impulsivi

Oroscopo Branko, previsioni 10 gennaio 2025/ Amore favorito per il Toro, opportunità per i Gemelli

TORO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale 13-19 gennaio 2025 in questi giorni sarai il protagonista assoluto ed avrai una moltitudine di opportunità con incontri, romantici e momenti dimenticabili, per i single incontri da sogno soprattutto con Vergine e Pesci mentre Gemelli potrebbero essere sfuggenti, in coppia favorite i viaggi romantici.

GEMELLI: È momento di affrontare questioni lasciate in sospeso e dare nuova energia alle tue relazioni, soprattutto chi è single dovrà fare chiarezza sui suoi sentimenti, compatibilità e sintonia totale con Bilancia e Ariete, mentre con Vergine potrebbero esserci difficoltà. Nelle coppie è il momento giusto per parlare e chiarirsi.

Oroscopo weekend Mauro Perfetti, 11 e 12 gennaio 2025/ Previsioni da Bilancia a Pesci: Sagittario al TOP

Previsioni segno per segno sull’amore: oroscopo settimanale 13-19 gennaio 2025

CANCRO: Per i single saranno giornate molto importanti in cui potresti incontrare una persona che risveglia in te delle emozioni profonde tuttavia potresti persino essere attratto da due persone contemporaneamente. Stabilità e conforto con Toro e Vergine, settimana complessa per chi è in coppia.

LEONE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale dal 13 al 19 gennaio 2025 le Stelle invitano a lasciarsi alle spalle gelosie e rancori, ottime possibilità per i single di incontrare una persona speciale che accenda la scintilla mentre Sagittario e Bilancia sono segni affini a te.

VERGINE: Incontri significativi e stimolanti per i single soprattutto con segni di Terra come Capricorno e Toro, mentre con un Gemelli potresti vivere un inebriante flirt le coppie Vergine e Pesci, invece, vivranno un momento di profonda connessione emotiva.