Oroscopo settimanale 14-20 luglio 2024: le previsioni di Mauro Perfetti/ L’amore sorride ai Toro…

Per una settimana che si appresta a chiudersi, l’attenzione si rivolge a quella che segue. Arrivano puntuali le previsioni per l’Oroscopo settimanale – dal 14 al 20 luglio 2024 – offerte dal magazine Oggi a cura di Mauro Perfetti. Quale sarà il segno fortunato in amore? E chi scalpita per un cambiamento sul lavoro riceverà le giuste gratifiche? Scopriamolo insieme con il racconto dell’Oroscopo settimanale proposto dal Magazine.

Previsioni Oroscopo settimanale (14 al 20 luglio) per i primi sei segni dello Zodiaco

ARIETE: Attenzione alla sfera sentimentale dove la cautela servirà a non rovinare l’armonia di alcuni rapporti; la situazione sarà più tranquilla nei giorni a seguire, soprattutto per i single che sperano in un incontro speciale.

TORO: Il periodo è propizio per l’amore: per le coppie stabilità è giunta l’ora della progettualità. Come raccontano le previsioni dell’Oroscopo settimanale 14-20 luglio 2024, per i single il fine settimana sarà invece fondamentale al fine di prendere la decisione migliore. Anche in ambito lavorativo arriveranno novità interessanti ma che necessitano di cura e calma in termini di valutazione.

GEMELLI: Il focus della settimana è sui rapporti non proprio ben saldi; potreste decidere di sottolineare tutto ciò che non va al fine di cambiare le sorti. Partenza al rilento in ambito lavorativo ma sarà solo un falso allarme; ottime opportunità si paleseranno nei giorni a seguire.

CANCRO: La passionalità torna prorompente e sarà dalla vostra sia per chi vive già un rapporto stabile, sia per chi è ancora single. Le risposte tanto attese sul lavoro finalmente potrebbero arrivare; non mancheranno le giuste gratifiche tanto agognate.

LEONE: Spesso rivoluzionare è la cosa migliore e la settimana sarà propizia proprio in quest’ottica; attenzione però a non fare le cose di fretta. Meditare su ogni decisione potrebbe essere l’arma giusta sia in amore che sul lavoro.

VERGINE: Stando alle previsioni dell’Oroscopo settimanale 14-20 luglio 2024 è il momento di sciogliere le situazioni ingarbugliate in ottica relazionale. Per i single potrebbero arrivare delle liaison che, con il tempo, potrebbero rivelarsi particolarmente interessanti. Incontri proficui anche in ambito lavorativo.

