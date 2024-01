Oroscopo settimanale 22-28 gennaio 2024 di Mauro Perfetti/ Gemelli segno Top, Venere perfetta per…

Mauro Perfetti, oroscopo della settimana 22-28 gennaio: segno top Gemelli

L’astrologo Mauro Perfetti ha fornito il suo oroscopo della settimana dal 22 al 28 gennaio 2024 come sempre su Instagram, soffermandosi soprattutto su amore e lavoro per tutti i segni.

ARIETE: Venere arriva per accomodare delle problematiche che sembrano non avere soluzione, la Luna piena ha il permesso di portarti fortuna un po’ per tutto;

TORO: venere in Capricorno sarà un potente talismano che si attiverà nel momento giusto, grazie a lei puoi rinforzare il rapporto di coppia, nel lavoro puoi ottenere quelle risposte che aspetti;

GEMELLI: Sei il SEGNO TOP DELLA SETTIMANA! Forza e coraggio, hai davanti a te 7 giorni che vogliono essere sorprendenti in amore e generosi, nel lavoro c’è anche la possibilità che possano piovere soldi;

CANCRO: Venere ti può aiutare a scoprire cosa ti manca per essere felice.Con Plutone fuori dai giochi potrai dire ciò che pensi, nel lavoro arrivano risposte per sbrogliare la matassa;

LEONE: Venere farà di tutto per rimetterti al primo posto, la Luna ti aiuterà ad ottenere le risposte che cerchi e le conferme che aspetti;

VERGINE: Dopo lunedì la settimana diventa più morbida nei sentimenti e più fruttuosa nel lavoro, Venere ha il compito di favorire più amore e leggerezza.

Oroscopo Mauro Perfetti della settimana dal 22 al 28 gennaio 2024: Venere perfetta per Bilancia

L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti 22-28 gennaio 2024 continua con le previsioni degli altri sei segni.

BILANCIA: Venere perfetta anche per spegnere gli umori fumantini, ma anche per scoprire se ci sono problemi in casa, in famiglia o nel lavoro;

SCORPIONE: Fase altamente costruttiva grazie alla Luna piena per sistemare delle questioni di cuore e farti largo nel lavoro! Entra in gioco Venere con l’aiutino giusto che si attiverà nel momento giusto;

SAGITTARIO: La settimana ti dà una mano a pretendere di più dalla vita, se hai fatto la scelta giusta o a cercare di meglio se hai sbagliato tutto:

CAPRICORNO: Venere ti darà l’aiutino perfetto per avere una vita perfetta, puoi diventare re o regina di cuori e trovare un’ottima occupazione su vuoi cambiare o trovare lavoro;

ACQUARIO: La Luna piena ti aiuterà a vedere chiaramente sia nel comparto sentimentale che in quello professionale, grazie a lei potrai migliorare o cambiare la tua vita in meglio;

PESCI: La settimana ti darà il permesso di inaugurare una nuova vita insieme a chi ti rispetta e ti fa sentire speciale, nel lavoro Venere farà di tutto per farti trovare nel posto giusto.











