Oroscopo Paolo Fox di oggi sabato 20 gennaio 2024/ Good vibes per i Gemelli, nuvole passeggere per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: eventi da progettare per l’Ariete, il Toro deve stare attento ad alcuni segni

Ariete, il tuo weekend parte bene. Ieri l’Oroscopo di Paolo Fox ha identificato nei mesi di giugno e luglio una sorta di traguardo da raggiungere e ritiene che molti nativi del segno abbiano voglia di fare esperienze diverse, mettersi in gioco in altri luoghi, postare qualcosa di bello e impostare un progetto. L’importante è non rovinare tutto con la fretta: l’impulsività porta guai! Comunque, fase di costruzione e forse anche di soddisfazione, perché anche se non sono arrivati effettivi miglioramenti, il fatto di pensare a qualcosa di importante, ad un evento da completare entro l’inizio dell’estate può essere produttivo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi sabato 20 gennaio 2024/ Bilancia e Scorpione si svegliano con i pianeti storti

Toro, devi superare una condizione di nervosismo nata nel mese di dicembre. Qui possono nascere delle complicazioni soprattutto se hai un ruolo che altri invidiano, perché sappiamo che a Venere contraria si risponde con un atteggiamento di forza e, a dicembre, questa Venere ha creato delle polemiche. Ecco perché adesso ti ritrovi in una condizione particolare: devi sanare delle questioni e soprattutto decidere cosa fare in merito al lavoro. Nell’ambito amoroso non sono in crisi tutti i rapporti, però con alcuni segni zodiacali, che in questo momento sentono la pesantezza di una concentrazione di pianeti che alla fine del mese sarà più importante, possono esserci delle difficoltà, per esempio con Bilancia, Ariete e Cancro, conclude l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi sabato 20 gennaio 2024/ Luna storta per il Sagittario, il Capricorno è al top

Oroscopo Paolo Fox: la Luna nel segno conferisce positività, momento teso ma passeggero per il Cancro

Gemelli, il weekend nasce con la Luna nel segno che porta creatività, vigore ed emozioni. Se poi, in questi giorni, hai voglia di recuperare un amore, cerca di dimenticare quello che è accaduto agli inizi del mese, quando le polemiche sono state anche troppe. La pazienza è al limite con Sagittario e Vergine, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox!

Cancro, non possiamo dire che queste siano stelle del tutto tranquille: il tuo animo è piuttosto agitato! Ogni tanto cerchi su internet o nella tua videoteca, se ne hai una, commedie brillanti o qualcosa che ti faccia sorridere, perché hai proprio bisogno di divertirti. Se attorno a te ci sono delle persone che costantemente mettono in discussione quello che fai, inevitabilmente, tra fine mese e gli inizi di febbraio, qualcosa salterà, oltre alla pazienza. Comunque, da questo momento di disagio, che l’Oroscopo di Paolo Fox sottolinea essere del tutto passeggero, arriveranno poi delle grandi cose! Quindi non preoccuparti: il 2024 è con te, ma è iniziato in maniera strana.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 gennaio 2024/ Tensioni per il Toro e i Gemelli chiudono relazioni al capolinea

© RIPRODUZIONE RISERVATA