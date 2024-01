Oroscopo settimanale 29 gennaio-4 febbraio di Mauro Perfetti/ Segni Top e flop dei prossimi giorni

Mauro Perfetti, oroscopo della settimana 29 gennaio-4 febbraio: segno top Vergine

L’astrologo Mauro Perfetti ha fornito il suo oroscopo della settimana dal 29 gennaio al 4 febbraio come sempre su Instagram, soffermandosi soprattutto su amore e lavoro per tutti i segni. Il SEGNO TOP DELLA SETTIMANA è la Vergine ciò vuol dire che i nati tra il 21 agosto ed il 21 settembre avranno sette giorni particolarmente fortunati.

ARIETE: Venere arriva per accomodare delle problematiche che sembrano non avere soluzione! Grazie a lei, puoi anche migliorare o cambiare la tua situazione in meglio, Luna piena porta fortuna;

TORO: Venere e Marte si attivano per rinforzare e vivacizzare il feeling di coppia se sei single hai il permesso di innamorarti, nel lavoro la voglia di batterti per ciò che ti spetta avrà la meglio su fatica e stress;

GEMELLI: Venere ha il permesso di trasferire maggiore intensità alla relazione amorosa, nel lavoro hai la possibilità di trasformare una delle geniali intuizioni in soldi;

CANCRO: Le Stelle ti possono aiutare ad addolcire l’atmosfera in casa e rinforzare il feeling con il partner, cerca di non scatenare l’inferno se la dolce metà sembra trascurarti, nel lavoro risposte importanti;

LEONE: La settimana può aiutarti a dare una botta di vita ai rapporti che si sono seduti, nel lavoro ci sono delle news per ricevere nuovi incarichi o firmare un contratto;

VERGINE: Sei il SEGNO TOPO DELLA SETTIMANA! Le Stelle smuovono tutto a tuo favore, magari c’è ancora qualcosina da sistemare, ma adesso sai esattamente quello che vuoi dalla vita e dalle persone.

Oroscopo Mauro Perfetti della settimana 29 gennaio-4 febbraio 2024: lavoro sbloccato per Pesci

L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti 29 gennaio- 4 febbraio 2024 continua con le previsioni degli altri sei segni dello zodiaco soffermandosi come sempre su amore e lavoro.

BILANCIA: Settimana parte un pochino sottosopra ma poi si sblocca regalandoti più soddisfazioni dalle persone a cui vuoi bene, ci saranno anche grandi intuizioni nel lavoro;

SCORPIONE: Le Stelle risvegliano le tue sorprendenti abilità di detective, usale per capire chi è con te e smascherare chi, invece, non lo è, il weekend può essere indimenticabile in amore e produttivo nel lavoro;

SAGITTARIO: Settimana che alterna giornate di super ripresa a attimi di nervosa incertezza, ma ogni cosa arriverà al momento giusto e si accomoderà con il tempismo opportuno;

CAPRICORNO: Venere e Marte sono pronti a vivacizzare il tuo desiderio di amare e lasciarti amare! Lasciati guidare dagli eventi nel lavoro avrai la possibilità di risplendere;

ACQUARIO: Le Stelle tenteranno di pizzicare i nervi scoperti gonfiando la percezione sbagliata che ti fa credere di non essere apprezzato da nessuno, febbraio vuole risarcirti in tutto e per tutto;

PESCI: Venere e Marte faranno di tutto per farti arrivare quello conferme che cerchi dalle persone a cui vuoi bene, nel lavoro si sbloccano le risposte e le novità che hanno il profumo di rivincita.











