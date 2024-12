Il Sagittario ha ancora conflitti nel lavoro, mentre l’Acquario vola in amore. La Luna favorisce lo Scorpione e i Pesci che rivedono i loro piani. Vediamo il dettaglio per la seconda metà dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 dicembre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: se nei sentimenti ci sono state delle crisi e delle lontananze, non serve concentrarsi su ciò che è stato, ma bisogna pensare al futuro. Gli incontri e le relazioni sono molto interessanti.

Oroscopo Paolo Fox di domani 16 dicembre 2024/ Il Leone è il re dello zodiaco, ma il Cancro promette bene...

SCORPIONE: una bella Luna in Cancro ti permette di iniziare bene la settimana. Stai attento alle distanze nei sentimenti: se sono “mentali” devi provare a capire cose non funziona, mentre se sono fisiche allora ci sono problemi, anche perché tu sei molto passionale.

SAGITTARIO: morditi la lingua prima di parlare. Recentemente ci sono discussioni nei fine settimana. Piccoli disguidi li potrai risolvere velocemente, ma in amore sei forte. È il lavoro che non quadra.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 dicembre 2024/ Acquario primo in classifica, il Sagittario è furioso

CAPRICORNO: il cielo non è pessimo, ma chi lavora in proprio potrebbe lamentarsi di introiti che non sono arrivati. Tuttavia, dalla terza settimana di gennaio avrai delle buone notizie anche per questo motivo. L’amore va curato.

ACQUARIO: Venere nel segno dice che basta uno sguardo giusto per accendere la passione. Marte opposto ti dice solo che potresti essere molto stanco, avverte l’Oroscopo Paolo Fox di domani 16 dicembre 2024.

PESCI: oggi la Luna è positiva per cui quello che hai valutato come negativo ieri potrebbe essere non così tremendo domani. L’amore tornerà in auge alla fine del 2024.

Oroscopo Paolo Fox di domani 15 dicembre 2024/ L'Ariete non deve strafare e i Gemelli sono innamorati