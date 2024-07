Non potevano mancare anche per i giorni dall’ 29 luglio a 4 agosto 2024 l’Oroscopo settimanale e le sue previsioni. Quale sarà il segno premiato in amore? E chi, invece, riceverà finalmente quella notizia tanto attesa sul lavoro? Vediamo allora tutto quello che le Stelle rivelano per i prossimi sette giorni per gli ultimi sei segni dello Zodiaco con le previsioni da Bilancia a Pesci tratte da Fem, noto inserto dedicato al costume de La Repubblica. Qui disponibili le previsioni dei segni da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2024: Luna in opposizione per Scorpione

BILANCIA: Agosto comincia col favore di Venere, che ti porterà fortuna nell’ambito dei sentimenti. Le single potrebbero incontrare qualcuno di speciale, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica, quando la luna sarà dalla tua parte… Se sei in coppia, invece, avvertirai col partner un’intesa molto forte, e non mancherà la passione! Attenzione alle giornate di luna “storta”: giovedì e venerdì.

SCORPIONE: La tua settimana comincia con La luna in opposizione, attenzione, nella giornata di lunedì, alle discussioni col partner, che potrebbero farsi piuttosto accese… Venere in posizione sfavorevole lascia emergere tensioni che da tempo serpeggiavano nella coppia. Meglio discuterne nelle giornate di giovedì e venerdì, quando la luna tornerà in tuo favore. Buone notizie potrebbero arrivare invece nell’ambito del lavoro.

SAGITTARIO: Settimana piuttosto tesa, soprattutto per quanto riguarda l’ambito professionale… Giove e Marte in opposizione e Mercurio sfavorevole potrebbero portare incomprensioni in ufficio, oppure bloccare temporaneamente un affare che ti sta a cuore… Le giornate più pesanti della settimana saranno quelle di martedì e mercoledì, quando anche la luna sarà opposta. Luna fortunata, invece, tra sabato e domenica.

Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto: previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

CAPRICORNO: Momenti di stress piuttosto intensi nell’ultimo periodo, ma adesso, stando all’oroscopo settimanale, il cielo ti aiuta a rilassarti. Mercurio attivo in tuo favore porta incontri e occasioni stimolanti che ti regaleranno una bella energia. Attenzione, tuttavia, a una luna nervosa in opposizione nelle giornate di giovedì e venerdì, quando potrebbero nascere delle discussioni col partner oppure in famiglia.

ACQUARIO: Anche questa settimana purtroppo dovrai fare i conti con l’opposizione di Venere, non è un cielo propizio per i sentimenti, e persino le coppie più rodate potrebbero andare incontro a discussioni o vivere un momento di crisi. Attenzione in particolare alle giornate di sabato e domenica, quando la luna in opposizione potrebbe portarvi ad accendere i toni più del necessario. Luna fortunata, invece, nelle giornate di martedì e mercoledì.

PESCI: Questa settimana l’opposizione di Mercurio potrebbe portare qualche discussione in più, in ufficio o in famiglia. L’influsso sfavorevole di questo segno porta problemi di comunicazione e non sarà sempre facile riuscire a far comprendere il tuo punto di vista, soprattutto nelle giornate nervose di martedì e mercoledì, quando anche la luna sarà sfavorevole. Punta tutto sulle giornate di giovedì e venerdì.