Cosa dicono le stelle per i primi sei segni dello Zodiaco per i prossimi sette giorni? L’oroscopo settimanale 29 luglio-4 agosto 2024 svela che ci saranno dei buoni incontri per il Cancro mentre Leone avrà sette giorni splendenti e fortunati. Vediamo nel dettaglio le previsioni da Ariete a Vergine lanciati dall’inserto de La Repubblica Fem.

Oroscopo settimanale, previsioni dal 29 luglio al 4 agosto 2024: Ariete sotto l’influsso

ARIETE: Il mese di agosto si apre per il tuo segno sotto l’influsso benevolo di Venere, l’amore questa settimana ti farà sognare! Tra giovedì e venerdì Luna nervosa che potrebbe farti arrabbiare sul lavoro, le giornate di sabato e domenica in particolare, quando avrai una bella luna romantica dalla tua parte, saranno davvero emozionanti.

TORO: La tua settimana comincia con una splendida luna in congiunzione e l’oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2024 rivela che la giornata di lunedì sarà particolarmente fortunata, e potrebbe arrivare qualche buona notizia che riguarda il lavoro. Qualche tensione nella vita di coppia, invece, potrebbe portarla la Venere nel segno nemico per antonomasia: Leone.

GEMELLI: Questa settimana la luna splenderà in congiunzione al tuo segno nelle giornate di martedì e mercoledì, che saranno particolarmente fortunate! Giove e Marte, anche loro nel segno, ti regalano una marcia in più e riuscirai a farti valere ma attenzione al transito sfavorevole di Mercurio.

Previsioni su Cancro, Leone e Vergine: oroscopo settimanale 29 luglio-4 agosto 2024

CANCRO: Il cielo in questo periodo è dalla tua parte e ti regala incontri stimolanti e nuove opportunità. Tra giovedì e venerdì in particolare – quando la luna splenderà in congiunzione al tuo segno – potrebbe arrivare una bella notizia

LEONE: L’oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2024 rivela che Venere ti regala giornate entusiasmanti per quanto riguarda i sentimenti! L’amore riempirà la tua estate, e una relazione nata come un’avventura potrebbe diventare qualcosa di più… Punta tutto sulle giornate di sabato e domenica.

VERGINE: Mercurio questa settimana ti porterà novità interessanti, nel lavoro potrebbe esserci un’opportunità da non lasciarsi scappare, mentre in amore potresti incontrare qualcuno di speciale, e non si tratterà per forza di una relazione sentimentale. Un po’ stressanti le giornate di martedì e mercoledì.