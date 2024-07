L’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti dal 29 luglio al 4 agosto 2024 come sempre è disponibile sul suo profilo instagram e svela cosa accadrà ai segni nei 7 giorni a cavallo tra i due mesi. Le Stelle rivelano quali segni avranno delle importanti novità sul lavoro, quali invece potranno brillare in amore o vedranno favoriti i nuovi incontri. Vediamo dunque le previsioni del noto astrologo per questa settimana per i primi sei segni dello zodiaco: da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti, previsioni dal 29 luglio al 4 agosto: incontri per i Gemelli

ARIETE: La Luna Nuova in Leone del weekend può essere un portento per fare una scorpacciata di eroso, coccole e conferme, per i single può esserci un incontro top! Nel lavoro si moltiplicano novità, proposte e incontri tra martedì e mercoledì.

TORO: Le Stelle ti aiuteranno a scoprire se i tuoi rapporti sono solidi o hanno bisogno di un’aggiustata, per i single si prevede un incontro inaspettato, secondo l’oroscopo settimanale di Mauro Perfetti se lavori e vuoi portare a casa dei risultati punta su lunedì, giovedì e venerdì.

GEMELLI: Le Stelle rinforzano il feeling di coppia, se ben assortita, regalando più eros e leggerezza, per i single la Luna nuova (in Leone) si rivelerà generosa di incontri, nel lavoro da martedì si procede spediti verso la realizzazione cercata.

Oroscopo settimanale di Mauro Perfetti: previsioni per Cancro, Leone e Vergine

CANCRO: Le Stelle risvegliano la voglia di divertirsi insieme al partner spingendovi a chiedere conferme a tutto spiano, per i single si moltiplicano gli incontri ma se lo volete! Nel lavoro l’intuito e gli agganci giusti ti possono aiutare a centrare l’obbiettivo…lunedì, giovedì e venerdì!

LEONE: La Luna nuova nel tuo segno ti aiuta a vivacizzare le dinamiche di coppia o a spezzare le catene del passato, per i single, Cupido è pronto a scoccare le sue frecce incantante! Nel lavoro si muovono novità, proposte e contatti top, per l’oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2024.

VERGINE: Le Stelle ti possono aiutare a scoprire su chi puoi sempre contare ma possono anche spingerti a chiudere con chi te la racconta tutta! Nel lavoro si sbloccano novità, proposte e forse anche un lavoro estivo.