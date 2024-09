Alle porte del nuovo mese, non potevano mancare le previsioni di Simon and the start per l’Oroscopo settimanale 3-8 settembre 2024. Il mese chiave dopo l’estate all’insegna del relax per dedicarsi al lavoro tra nuove opportunità e progetti che meritano un’attenzione particolare. In amore qualcuno potrebbe accusare i postumi della bella stagione, per altri le novità sono ancora tutte da vivere. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale 3-8 settembre 2024.

Le previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale 3-8 agosto 2024: la prima metà dello Zodiaco

ARIETE: Il mese di settembre è partito nel migliore dei modi e sono diverse le questioni ancora da sistemare: attenzione alla burocrazia e aspetti simili, ma in generale la situazione sul lavoro è ottimale. Le emozioni potrebbero risentire della particolare attenzione agli aspetti professionali. La settimana potrebbe essere ostica per i sentimenti e le decisioni importanti sono forse da rimandare.

TORO: Settembre è solo agli albori e forse le situazioni più interessanti sul fronte professionale arriveranno a partire dalla prossima settimana. La Luna nel segno favorisce la progettualità di coppia e non mancheranno le conferme soprattutto ad inizio settimana. Attenzione a qualche piccola grana causata dalla gelosia in vista del weekend.

GEMELLI: L’arrivo di Mercurio nel segno porta ottime aspettative in vista di questa prima settimana del mese. Attenzione però a non accelerare troppo correndo rischi inutili. In amore potrebbero esserci diverse questioni da dirimere, tra aspetti economici e di casa; a partire da giovedì le cose dovrebbero però migliorare in maniera decisa.

CANCRO: Stando all’Oroscopo settimanale 3-8 settembre 2024 secondo le previsioni di Simon and the Stars, qualche importante novità sul lavoro potrebbe già essere arrivata ma nei prossimi giorni il cellulare potrebbe squillare ancora. L’amore potrebbe passare in secondo piano visti gli impegni professionali ma non è detto che una complicità ritrovata e nuove occasioni per i single non siano all’orizzonte.

LEONE: Alcune questioni monetarie potrebbero agitare la settimana: attenzione agli investimenti ma anche ad alcune discussioni sul lavoro. Anche in amore i dissidi potrebbero essere all’ordine del giorno, è forse il caso di prendere di petto le situazioni in sospeso al fine di comprendere meglio il proprio futuro sentimentale.

VERGINE: Novità non da poco sono in vista non solo per questa settimana ma in generale per tutto il mese di settembre. E’ giunta l’ora di chiudere con il passato ed aprirsi al nuovo che avanza. La ventata di cambiamento potrebbe investire anche l’amore: l’armonia potrebbe tornare a regnare o potreste prende una posizione importante nei rapporti in sospeso.