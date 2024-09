Ed eccoci con le previsioni dell’oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre, tratte dalle indicazioni di Artemide riportate dall’edizione online de La Gazzetta del Sud. Dunque, quali sono i segni top dell’oroscopo settimanale e quali invece vivranno una settimana di stallo? Andiamo subito a scoprirlo.

Oroscopo settimanale 9-15 settembre 2024: Ariete tra alti e bassi, Toro e Gemelli possono sorridere perché…

Per quanto riguarda l’Ariete è attesa una settimana di alti e bassi. Chi sta in coppia potrà godere di fortissima complicità e intesa, ma anche tanta tensione. Il lavoro sorride, le opportunità per dimostrare quanto si è capaci non mancheranno.

Per i nati sotto il segno del Toro, l’oroscopo settimanale sembra portare gioia e novità. Le stelle sembrano favorevoli e i prossimi giorni potrebbero portare ottimismo e la tanto agognata stabilità. Soddisfazioni in arrivo? Sembra proprio di sì.

Proseguiamo con l’oroscopo settimanale dei Gemelli, sempre più vivaci grazie ad un bell’impulso sul fronte lavorativo. Pare che sia un momento propizio per raggiungere i propri obiettivi, soprattutto per quanto concerne la carriera.

Oroscopo settimanale dal 9 al 15 settembre 2024: le previsioni per il Cancro, il Leone e la Vergine

Gli amici del Cancro devono prestare molta attenzione dal punto di vista professionale e finanziario. Secondo l’oroscopo settimanale è il momento di essere strategici e di attuare un atteggiamento ponderato nelle scelte. Il consiglio delle stelle è di rallentare, piuttosto che accelerare.

L’oroscopo settimanale del Leone rivela giorni ricchi di instabilità emotive che pioterebbero intaccare la vita privata e professionale. Bisogna comunque tenere gli occhi aperti, specialmente per chi desidera cogliere nuove opportunità di carriera.

Chiudiamo l’oroscopo settimanale con il segno della Vergine, che nei prossimi giorni assaporare il gusto del riconoscimento in ambito professionale. I tanti sforzi profusi nel corso dell’estate e dei mesi scorsi sembrano finalmente dare frutti più che soddisfacenti.