Oroscopo settimanale Ada Alberti: previsioni dal 23 al 29 dicembre 2024

Anche nella settimana del Natale non poteva mancare il consueto appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti, per i giorni che vanno da lunedì 23 a domenica 29 dicembre 2024. La nota astrologa, nel corso della puntata di Mattino Cinque andata in onda ieri, ha fornito le previsioni per questi giorni di Feste: come vivranno il Natale i 12 segni zodiacali? Scopriamo nel dettaglio cosa ci dovremo aspettare questa settimana, a cominciare dalle previsioni inerenti alla prima metà dello Zodiaco, dall’Ariete alla Vergine (qui l’Oroscopo di Ada Alberti segno per segno per il 2025).

Oroscopo settimanale Ada Alberti: Toro inquieti, Gemelli briosi

Di seguito l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti per i primi 6 segni zodiacali, dall’Ariete alla Vergine, nella settimana del Natale e delle Feste:

ARIETE: Starete alla grande, frivoli, divertiti e anche innamorati.

TORO: Sarete inquieti: forse per una mancanza o per una questione di lavoro?

GEMELLI: Voi siete briosi al massimo, potreste anche incontrare l’amore sotto l’albero: è possibile se siete single, se non lo siete potrete riscoprire il partner e rinverdire il rapporto.

CANCRO: Voi sicuramente sarete tutti in famiglia, grandi emozioni il 25.

LEONE: La Vigilia è fantastica, vi divertirete come pazzi, ma il 25 cosa succede? Non vorrete litigare con il partner proprio a Natale?

VERGINE: Penserete sicuramente a questioni di lavoro, a un rinnovamento che ci dovrà essere nel 2025 e che ci sarà, ma da giugno in avanti.