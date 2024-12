Curiosi di scoprire quali sono le previsioni per l’oroscopo di Gennaio 2025? Ada Alberti, nota astrologa di Mattino 5 News si è già pronunciata su cosa aspetta a tutti i segni nel nuovo anno. A soli dieci giorni dal cambio del calendario sembrano esserci grandi novità per lo zodiaco, tra buone notizie per i Pesci, per l’Ariete e il Cancro e qualche troncatura per il segno dei Gemelli. Anche Acquario e Sagittario saranno un po’ in crisi, ma pare che l’amore regnerà per tutti quanti indistintamente. Corriamo subito a scoprire cosa dice l’Oroscopo Ada Alberti di gennaio 2025 e chi sono i segni più fortunati.

Oroscopo Ada Alberti gennaio 2025: per Toro è l’anno perfetto

ARIETE: gli amici Ariete iniziano il nuovo anno pieni di fortuna, con un Giove pronto a sostenere ogni cambiamento. Pare essere il momento perfetto per formare una famiglia, e chi lo sa, assumersi nuove responsabilità!

TORO: forza anche a voi, cari Toro. L’oroscopo Ada Alberti di gennaio 2025 racconta di un anno “giusto”. Cosa vuol dire? Vi troverete pronti a incontrare il partner perfetto e coronare il vostro sogno d’amore.

GEMELLI: che hanno sarà il 2025 per i nati sotto il segno dei Gemelli? Giove vi riempie di positività: è il momento di tagliare con quello che non vi piace e dedicarvi ai grandi cambiamenti.

CANCRO: l‘oroscopo Ada Alberti di gennaio 2025 porta buone nuove anche per i Cancro. Sarà l’anno esatto per fare la scalata in ambito lavorativo! Attenzione al 7 gennaio: Marte retrogrado transita nel segno.

LEONE: il 2025 sarà un anno di trasformazione per gli amici del Leone. L’oroscopo Ada Alberti di gennaio 2025 ci racconta di un incontro importante, quello con l’anima gemella: approfittatene per creare una relazione stabile e felice!

VERGINE: grandi novità anche per i Vergine, che stanno per intraprendere un percorso tutto nuovo, soprattutto in ambito lavorativo. Progettate, sognate e non smettete di stupirvi. Conservate sempre la vostra autodisciplina!

BILANCIA: cari amici Bilancia, l’anno si apre in modo totalmente nuovo. L’oroscopo Ada Alberti di gennaio 2025 parla di una nuova rivoluzione nella vostra vita, quindi, carpe diem!

Oroscopo Ada Alberti gennaio 2025: Pesci in totale rivoluzione, Acquario attento ai soldi

SCORPIONE: l‘oroscopo Ada Alberti di gennaio 2025 vede lo Scorpione estremamente innamorato. Tanta intensità, tanta passione e forse un matrimonio in arrivo: è il momento di fare il grande passo!

SAGITTARIO: è stato un anno difficile per voi Sagittario, ma da gennaio 2025 cambia tutto: quello che avete seminato crescerà bene e a voi non resterà che raccoglierne i frutti meritatissimi!

CAPRICORNO: dopo un anno non di certo semplice, l‘oroscopo Ada Alberti di gennaio 2025 porta buone notizie per i Capricorno: arriva un nuovo amore, e forse anche un nuovo lavoro! Conflitti con il Cancro dal 7 gennaio.

ACQUARIO: il 2025 parte con un proposito: risolvere i problemi finanziari. Ci vorrà forza, ma secondo l’oroscopo per il nuovo anno riuscirete ad affrontare tutto al meglio.

PESCI: L’oroscopo Ada Alberti di gennaio 2025 parla di un anno favorevole, soprattutto nel primo mese. Amore, fortuna e rinascita emotiva grazie a Giove che transita in Cancro.