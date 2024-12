Oroscopo settimanale Ada Alberti: previsioni dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Torna puntuale anche oggi l’appuntamento con l’Oroscopo settimanale di Ada Alberti, inerente ai giorni che vanno dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. È la settimana a cavallo del Capodanno e del benvenuto all’anno nuovo e, come ogni lunedì mattina all’interno della puntata di Mattino Cinque News, la nota astrologa ha fornito le sue previsioni per tutti i 12 segni. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa dovrà aspettarsi per questa nuova settimana la prima metà dello Zodiaco, che va dall’Ariete alla Vergine.

Oroscopo settimanale Ada Alberti: Toro inquieti, divertimento per Vergine

Di seguito le previsioni dell’Oroscopo settimanale di Ada Alberti, dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025 e relativo ai primi 6 segni:

ARIETE: Voi potreste essere l’Anfitrione della notte di San Silvestro, però sarete un po’ cupi, un po’ rigidi; meglio il 2 e il 3 gennaio.

TORO: Effervescenti e trasgressivi, però sarete un po’ inquieti: qualcosa vi manca?

GEMELLI: Meglio se sarete in vacanza, vi divertireste come pazzi; devo però dire che il 2 e il 3 saranno le giornate più effervescenti della settimana.

CANCRO: Voi dovreste cercare di equilibrare le vostre emozioni e anche le energie, anche per evitare che il partner metta il muso.

LEONE: Attenti a non litigare con il partner anche per Capodanno; meglio sicuramente il 2 e il 3, lontano dai parenti e dalle persone che ultimamente vi stanno sfidando.

VERGINE: Voi sicuramente vi divertirete tanto, però penserete sempre a come sarà l’anno prossimo.

