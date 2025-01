I giorni del nuovo anno corrono veloci e siamo già pronti a tuffarci nella settimana che inaugura un nuovo mese. Non potevano dunque mancare le previsioni per l’Oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 2 febbraio 2025 – raccontate a Mattino Cinque – che offrono un focus dettagliato sull’andamento dei prossimi giorni e sui possibili scenari interessanti che potrebbero riguardare tanto l’ambito professionale, e dunque il lavoro, quanto le vicende d’amore.

La voglia di tuffarsi in nuovi progetti ambiziosi passa per la prudenza che soprattutto per qualcuno sarà quanto mai fondamentale al fine di non cadere in piccoli tranelli. In amore vige più o meno lo stesso discorso; salvo chi sarà premiato dalla Luna nuova, è forse il caso di rimandare le decisioni importanti per quanto concerne i sentimenti. Questo e tanto altro con il racconto delle previsioni per l’Oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 2 febbraio 2025.

Le previsioni per l’Oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 2 febbraio 2025: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: Sfide ancora aperte sul lavoro e piano piano le cose tenderanno ad un miglioramento sul piano finanziario; bisognerà però attendere il prossimo fine settimana.

SCORPIONE: Ci sono ‘buone nuove’ che riguardano affari, spostamenti e anche l’amore. Importanti novità strettamente legate alle persone che vi circondano potrebbero attirare la vostra attenzione.

SAGITTARIO: Può essere interessante la Luna nuova però sul lavoro sarà necessario ancora pazientare; non disdegnate la possibilità di un compromesso.

CAPRICORNO: Stando alle previsioni per l’Oroscopo settimanale Ada Alberti fino al 2 febbraio 2025 possono esserci novità in riferimento agli affari e al lavoro, una compravendita interessante.

ACQUARIO: Una Luna nuova prevista per il 29 di gennaio che garantisce un successo sfavillante. E’ il momento di osare e ovviamente di agire.

PESCI: Ancora qualche problema burocratico che può interessare la casa ma ci sono novità grazie alla presenza di Mercurio; c’è la possibilità di dare avvio a cose interessanti soprattutto sul piano affaristico e lavorativo.