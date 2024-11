L’oroscopo settimanale di Branko è come sempre tratto dal magazine Chi, l’esperto di astrologia ha preparato segno per segno i pronostici dello zodiaco per il periodo che va da mercoledì 27 novembre a martedì 3 dicembre 2024. Cosa dicono le Stelle? Quali segni saranno particolarmente fortunati in amore e sul lavoro e quali invece dovranno agire con cautela? Vediamo di seguito più dettagliatamente le previsioni Bilancia a Vergine per la settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 2024 (qui quelle da Ariete a Vergine)

BILANCIA: Settimana splendida che vede l’amore a gonfie vele con incontri romantici e viaggi emozionanti e fruttosi ed anche sul lavoro la strada è in discesa, forma fisica al massimo e persino cielo stupendo anche per progettare un figlio.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale svela che potrebbero esserci delle tensioni nella coppia mentre sul lavoro le Stelle prevedono degli ottimi incontri e conferme. Se siete single sfruttate la Luna Piena.

SAGITTARIO: Amore a gonfie vele grazie all’influsso di Marte soprattutto per le relazioni stabili e durature, buone notizie anche in famiglia mentre sul lavoro questo periodo è molto produttivo, la vostra mente è più lucida che mai, pronta ad apprendere e a cogliere ogni opportunità per migliorare e raggiungere i vostri obiettivi.

CAPRICORNO: Le Stelle vi consigliano di uscire e non rimanere chiusi in casa perché sono previsti nuovi incontri interessanti, date una possibilità alla fortuna di farvi battere il cuore, incentivati i guadagni e incrementato il patrimonio personale.

ACQUARIO: Buon periodo, con opportunità economiche e un fascino personale irresistibile che saprete utilizzare a vostro vantaggio in ogni situazione. Tuttavia, nonostante queste prospettive promettenti, è possibile che in ambito familiare emergano tensioni o piccoli fastidi che potrebbero mettere alla prova la vostra pazienza.

PESCI: L’oroscopo settimanale svela che questo periodo non è particolarmente florido e redditizio, cercate di rallentare e riposarvi e soprattutto non date ascolti a saccenti e presuntuosi. Nuovi incontri se cercate l’amore.