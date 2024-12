Ed eccoci con le previsioni e l’oroscopo settimanale Branko dal 16 al 22 dicembre 2024. In questo articolo approfondiremo i primi segni dello zodiaco, per scoprire l’andamento in amore, lavoro e salute per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quali segni potranno beneficiare dei favori delle stelle e quali invece dovranno stringere i denti? Andiamo subito a scoprirlo.

Ariete: l’entusiasmo vola altro per questo segno, che vuole sempre più mettersi alla prova e superare i propri limiti. Il consiglio del celebre astrologo è molto chiaro: non temere di rischiare, l’universo è dalla tua parte ed è pronto a sostenerti. Chiaro?

Toro: l’oroscopo settimanale di Branko riporta il concetto di stabilità. La parola d’ordine è quella, anche se nei prossimi giorni potrebbero arrivare alcune preoccupazioni. Coccolarsi, ritrovare equilibrio e magari tuffarsi nella natura potrebbe essere cosa buona e giusta.

Gemelli: idee brillanti attraversano la mente di questo segno, che ora esige i riflettori e vuole essere ascoltato. Tutto giusto, attenzione però a non sprecare energie in troppi progetti assieme. Procedere step by step, un obiettivo alla volta, è sempre la scelta più saggia.

OROSCOPO SETTIMANALE BRANKO 16-22 DICEMBRE: CANCRO, L’AMORE AL CENTRO

Cancro: amore al centro per i nati sotto questo segno. Il celebre astrologo Branko cita sentimenti molti intensi e giornate passionali nel suo oroscopo settimanale. Per chi è single potrebbero esserci novità inaspettate, ad ogni modo il consiglio è di lasciarsi andare e di aprire il cuore.

Leone: creatività al massimo splendore per il segno del Leone. Alle porte sembra esserci un evento sociale molto importante: Branko suggerisce di non aver paura di osare e sbagliare, il successo è dietro l’angolo.

Vergine: l‘oroscopo settimanale per i nati sotto questo segno pone l’attenzione sui tanti, forse troppi, impegni che potrebbero sopraffare mente e corpo. Correre ai ripari delegando alcuni compiti può essere un’ottima idea, così come il concedersi qualche attimo di pausa.