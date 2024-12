Ci si avvicina sempre di più alla settimana delle Feste e come sempre l’astrologo Branko ha fornito il suo oroscopo settimanale dal 20 al 26 dicembre 2024 su Chi . Ha svelato quali segni avranno un cielo ottimo sia sotto il profilo dell’amore che sul lavoro, per quali segni, invece, sarà una settimana importante sotto il profilo del lavoro e chi invece vivrà un weekend all’insegna della passione. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni da Bilancia a Pesci per la settimana dal 20 al 26 dicembre 2024, cosa dicono le Stelle per gli ultimi segni dello Zodiaco?

Oroscopo settimanale di Branko: previsioni delle settimana dal 20 al 26 dicembre 2024

BILANCIA: Grazie a Marte che provoca emozioni forti, attrazioni e passioni è possibile svoltare complici anche Venere nel cielo dell’Amore e Giove e Mercurio favorevoli, forse sarete un po’ troppo emotivi ma cercate di non avere paura del futuro.

SCORPIONE: L’oroscopo settimanale di Branko fino al 26 dicembre 2024 svela che Sole in Capricorno dà un ulteriore spinta alla vostra attività specie se siete in affari e nel commercio ma dovete concedervi una pausa di almeno nei giorni di festa, cercate di non essere burberi con i vostri collaboratori.

SAGITTARIO: Sole e Luna sono d’aiuto mentre non mancheranno ritrovi con gli amici e grandi discussioni su temi importanti e la voglia di fare progetti. Preparate la valigia e partite con il vostro amore, andate lontano con il vostro amore.

Branko, oroscopo settimanale fino al 26 dicembre 2024: previsioni ultimi segni

CAPRICORNO: Approfittate delle vacanze natalizie per rilassarvi e ricaricarvi e per iniziare l’anno con sprint, non soffermatevi molto sul lavoro e soprattutto non pretendete troppo da voi stessi, possibili incontri interessanti con Gemelli e Pesci.

ACQUARIO: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale dal 20 al 26 dicembre, nonostante sia un periodo di festa si farà sentire la stanchezza e lo stress di due mesi con Marte contro, faticate a sopportare le polemiche inutili, in amore Venere è con voi e soprattutto potrebbero esserci dei nuovi incontri pronti a darvi la carica.

PESCI: Il pessimismo delle ultime settimane inizia a sparire è anche l’atmosfera natalizia che vi rianima a Natale c’è una bella Luna che vi rende felici, l’amore è in sintonia con il vostro sentire provate emozioni che non sentivate da tempo non fatevi fermare da Saturno contro.