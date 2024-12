Oroscopo settimanale Branko, previsioni dal 27 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025

Cosa riserveranno le stelle nei prossimi giorni, secondo l’Oroscopo settimanale di Branko relativo al periodo dal 27 dicembre 2024 al 2 gennaio 2025? Le previsioni del noto astrologo, disponibili tra le pagine del settimanale Chi nel nuovo numero in edicola, si focalizzano come sempre su questioni professionali e sentimentali, ma anche su come saranno i primi giorni del 2025. Di seguito le previsioni inerenti alla prima metà dello Zodiaco, per i segni che vanno dall’Ariete alla Vergine (qui le previsioni di oggi).

Oroscopo settimanale Branko: Leone iperattivi, Vergine supereranno il nervosismo

ARIETE: Il 2025 si apre nel segno delle grandi sfide: sarà per voi l’occasione di crescere personalmente e professionalmente. Nella lunga notte di San Silvestro, tra balli e divertimento sino all’alba, ci sarà anche l’occasione per una nuova e speciale conoscenza; per gli incontri, non esitate di fronte ad un Acquario libero, mentre i Gemelli si rivelano irresistibili.

TORO: La Luna nuova da lunedì 30 sera vi accoglie e vi protegge da strani pensieri; la notte del 31 partite per un viaggio, magari all’estero che vi porta sempre fortuna, e godetevi l’inizio del nuovo anno quando Marte finalmente sarà solo un lontano ricordo. Un po’ di pepe e nuove esperienze in amore, per gli incontri riscoprirete al vostro fianco un Capricorno o un Cancro.

GEMELLI: Farete un incontro molto interessante, negli ultimi giorni dell’anno o proprio la notte del 31, che vi farà riscoprire la bellezza dell’amore al quale, forse, non credete più; se invece siete già fidanzati o innamorati, questo incontro potrebbe rivelarsi utile a livello professionale o personale. Per gli incontri, sarete stregati da una Bilancia o da uno Scorpione.

CANCRO: La Luna nuova rischia di incrinare la vostra sensibilità; avete dubbi in amore e poca fiducia nel partner, dal quale cercate costantemente rassicurazioni, ma Venere confermerà il vostro reale affetto. Teneri e speciali nuovi incontri per voi; sarete cullati da un Pesci, dalla Vergine ottenete invece sempre certezze.

LEONE: Sarete eccitati e iperattivi: grazie a Marte nel vostro segno e alla Luna nuova, avrete grande entusiasmo e tanti stimoli per la notte di San Silvestro, nel divertimento ma anche in amore, dove faticherete a trattenervi indipendentemente dalla vostra età. Per gli incontri, l’Ariete vi porta allegria ma anche la Bilancia si mostra in buona salute.

VERGINE: Stanchezza e nervosismo mineranno il vostro fine settimana, così come l’attesa di una notizia che non arriva mai; da lunedì 30 alla notte di San Silvestro, però, sarete allegri e scatenati e accantonerete la nostra timidezza. Per gli incontri, un Toro vi garantirà sicurezza e stabilità mentre un Leone darà calore alla vostra anima.